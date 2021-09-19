Фестиваль «Денис Мацуев и друзья» пройдет с 20 по 22 сентября в Томске

С 20 по 22 сентября на сцене Большого концертного зала Томской областной государственной филармонии развернется фестиваль «Денис Мацуев и друзья». Пианист сыграет с музыкантами Томского симфонического оркестра и другими именитыми артистами. Фестиваль Дениса Мацуева проходит в Томской области уже в шестой раз.

В первый день фестиваля прозвучат классические произведения — концерт для виолончели с оркестром Гайдна, концерт для фортепиано с оркестром №1 Прокофьева, концерт №3 для фортепиано с оркестром Рахманинова и фантазии на темы из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок» Цимбалиста. Также 20 сентября в 17.30 состоится лекция музыкальной журналистки Ляли Кандауровой «Игра, борьба, стихия: концертный жанр в разные века».

Во второй день фестиваля, 21 сентября, вместе с пианистом выступят молодые, но уже известные музыканты — победитель Международного конкурса Чайковского Сергей Догадин (скрипка), обладательница первых премий крупнейших конкурсов домрового и мандолинного искусства Екатерина Мочалова (домра), яркие джазмены Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные).

Артисты исполнят одно из ранних джазовых произведений Гершвина — рапсодию в стиле блюз с джазовыми каденциями, концерт для скрипки с оркестром Брамса и концерт для домры и контрабаса с оркестром Подгайца.

Третий фестивальный день, 22 сентября, будет посвящён одновременно и джазу, и классике. На сцену выйдут музыканты разных поколений и направлений, а вести вечер и играть на рояле будет хэдлайнер фестиваля. Какие именно джазовые композиции Мацуев выберет для импровизации, пока неизвестно — это будет сюрпризом для слушателей.

Дирижёром на фестивале выступит Михаил Грановский — художественный руководитель и главный дирижёр Томского академического симфонического оркестра.