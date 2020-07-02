Федеральный штаб сообщил о трех умерших от коронавируса в Томской области

Федеральный штаб сообщает о трех умерших от COVID-19 в Томской области. Это первая официальная информация о смерти пациентов с коронавирусом в регионе, начиная с 29 мая.

Замгубернатора Иван Деев прокомментировал три случая смерти от коронавируса: «Пациенты входили в группу риска – у всех троих была хроническая сердечная недостаточность. Кроме того, у одного пациента в анамнезе были ишемическая болезнь сердца и инфаркт, у другого – ишемия головного мозга и хроническая обструктивная болезнь легких, болезнь третьего осложнялась гипертонией и сахарным диабетом», — сказал он.

Ранее мы рассказывали, что санитарка отделения терапии Областной клинической больницы, 54-летняя Светлана Жуковская, умерла 17 июня в медсанчасти № 2. Ее госпитализировали с коронавирусом. В сводки регионального оперштаба данные о смерти Светланы оперативно не вошли.





Замгубернатора Иван Деев отмечал, что все, что касается смерти по причине COVID-19, учитывается после патологоанатомического заключения.





«У патологоанатома на заключение есть месяц. Есть предварительное заключение после фактического вскрытия, а также после того, как каждый элемент берется на исследование. Когда приходит подтверждение от патологоанатома, тогда и формируется итог. Не секрет, так бывает, что клинические диагнозы иногда расходятся с патологоанатомическими, или наоборот», — рассказывал Деев.





В целом за сутки в Томской области врачи подтвердили 57 новых случаев заболевания коронавирусом. Из вновь заболевших COVID-19 у 12 диагностирована пневмония, у 20 есть признаки ОРВИ, у 25 заболевание протекает бессимптомно. Количество заболевших в регионе составляет 2364 человека.





За сутки вылечились 55 человек. Общее число вылечившихся составляет 1189 человек.





Всего в стране нарастающим итогом выявлено 661 165 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 428 978 человек.





За весь период в России от коронавируса скончались 9683 человека. В Томской области, по официальным данным, 17 умерших.



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