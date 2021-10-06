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Федеральные власти планируют сократить расходы на бюджеты регионов почти на 9%

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В проекте федерального бюджета на 2022 год общий объем межбюджетных трансфертов регионам снижен на 8,4% по сравнению с 2021-м. При этом, губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что доля софинансирования регионов в ряде нацпроектов выросла. Он предложил пересмотреть подходы к формированию бюджета. 

«Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов выросла на 40 млрд в той части, которая формируется за счет перераспределённого ранее 1% налога на прибыль, но в то же время базовый объем дотаций с 2017 года не индексировался даже на уровень инфляции. В этих условиях у регионов с низкой динамикой по налоговым и неналоговым доходам возникают серьезные проблемы с балансировкой бюджетов», — приводит выступление губернатора его пресс-служба.

Бурков на примере Омской области говорит и о том, что растет доля софинансирования регионов при реализации национальных проектов. Несмотря на то, что изначально было обещано, что регион должен выделять порядка 2%, доля реального размера софинансирования Омской области на строительство объектов образования по нацпроектам „Демография“ и „Образование“ составляет 50−60%. Омский губернатор предложил сбалансировать региональные бюджеты и проиндексировать объемы дотаций регионам на выравнивание в соответствии с уровнем инфляции, начиная с 2017 года, за счет уменьшения профицита федерального бюджета.

«Для этого потребуется порядка 140 млрд рублей. Также предлагается пересмотреть подходы к заключению соглашений на реализацию нацпроектов, учитывать реальную стоимость мероприятий», — подчеркнул Александр Бурков.

В то же время министр финансов России Антон Силуанов отметил, что «видит, что региональные бюджеты выполняются устойчиво».

«Задача для регионов — разумно распорядиться сегодняшней ресурсной базой, обеспечить в первую очередь софинансирование тех задач, которые реализуются с помощью федеральных средств», — сказал он.

Добавим, что сенатор от Томской области Владимир Кравченко также отмечал слишком высокую долю софинансирования регионов.

«Основными источниками финансирования нацпроектов являются средства федерального и регионального бюджетов. При этом доля софинансирования со стороны регионов должна во многих случаях составлять всего несколько процентов. ​ Но на практике она доходит до 40%.​ Превышение фактического уровня софинансирования из средств областного бюджета идёт по ряду мероприятий в рамках национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда».​ Такая ситуация приводит к тому, что региональный бюджет несёт незапланированную нагрузку. Как следствие, реализация целого ряда программ развития затрудняется», — говорил он.

О необходимости пересмотра межбюджетных отношений говорилось неоднократно. По словам депутата Госдумы Татьяны Соломатиной, этот вопрос будет одним из ключевых в действующем созыве. Депутат Госдумы Владимир Самокиш, комментируя межбюджетную политику отмечал, что «Томская область оставляет в регионе только треть заработанных денег, в то время, как у соседей — наоборот». 

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