Федеральные власти планируют сократить расходы на бюджеты регионов почти на 9%

В проекте федерального бюджета на 2022 год общий объем межбюджетных трансфертов регионам снижен на 8,4% по сравнению с 2021-м. При этом, губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что доля софинансирования регионов в ряде нацпроектов выросла. Он предложил пересмотреть подходы к формированию бюджета.
«Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов выросла на 40 млрд в той части, которая формируется за счет перераспределённого ранее 1% налога на прибыль, но в то же время базовый объем дотаций с 2017 года не индексировался даже на уровень инфляции. В этих условиях у регионов с низкой динамикой по налоговым и неналоговым доходам возникают серьезные проблемы с балансировкой бюджетов», — приводит выступление губернатора его пресс-служба.
«Для этого потребуется порядка 140 млрд рублей. Также предлагается пересмотреть подходы к заключению соглашений на реализацию нацпроектов, учитывать реальную стоимость мероприятий», — подчеркнул Александр Бурков.
В то же время министр финансов России Антон Силуанов отметил, что «видит, что региональные бюджеты выполняются устойчиво».
«Задача для регионов — разумно распорядиться сегодняшней ресурсной базой, обеспечить в первую очередь софинансирование тех задач, которые реализуются с помощью федеральных средств», — сказал он.
Добавим, что сенатор от Томской области Владимир Кравченко также отмечал слишком высокую долю софинансирования регионов.
«Основными источниками финансирования нацпроектов являются средства федерального и регионального бюджетов. При этом доля софинансирования со стороны регионов должна во многих случаях составлять всего несколько процентов. Но на практике она доходит до 40%. Превышение фактического уровня софинансирования из средств областного бюджета идёт по ряду мероприятий в рамках национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда». Такая ситуация приводит к тому, что региональный бюджет несёт незапланированную нагрузку. Как следствие, реализация целого ряда программ развития затрудняется», — говорил он.
О необходимости пересмотра межбюджетных отношений говорилось неоднократно. По словам депутата Госдумы Татьяны Соломатиной, этот вопрос будет одним из ключевых в действующем созыве. Депутат Госдумы Владимир Самокиш, комментируя межбюджетную политику отмечал, что «Томская область оставляет в регионе только треть заработанных денег, в то время, как у соседей — наоборот».