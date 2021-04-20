Федерация выделит деньги епархии на ремонт здания на Никитина, 8

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Федерация одобрила заявку Томской епархии о включении бывшей семинарии на Никитина, 8 в программу развития культуры.

«Ситуация очень сложная. Данный объект был передан в собственность епархии. Епархия обратилась в Федерацию, составила заявку, чтобы войти в программу развития культуры. Заявка была поддержана. Сейчас выделены средства на разработку проекта», — рассказала председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина на собрании думы.

Она подчеркнула, что деньги на ремонт также будет выделять Федеральный бюджет. О дальнейшей судьбе здания появится ясность после проведения всех восстановительных работ.

Комплекс зданий на Никитина, 8 был построен в конце XIX века при святителе Макарии (Невском). В нем расположилась Томская духовная семинария. Она включала в себя храм Святителя Иннокентия Иркутского, общежитие, классы, больницу, столовую и баню. У семинарии была местная система отопления, своя электростанция, гимнастический зал.

После 1920 года в помещениях семинарии располагались различные учреждения. В последнее время они использовались Томским военно-медицинским институтом. В 2010 году по решению Минобороны институт был ликвидирован, а здания переданы мэрии. В 2015 году в зданиях произошли серьезные пожары. Сейчас они находятся в аварийном состоянии. В октябре 2018 года здание было передано Русской православной церкви.