Федерация выделила Томской области меньше денег на благоустройство, чем в 2020 году

50 общественных пространств благоустроят в Томской области в 2021 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На эти цели будет направлено 399,72 млн рублей: 368,35 — из федерального бюджета, еще 30 млн рублей — из областного.

Субсидия на благоустройство-2021 распределена между муниципальными образованиями. Так, Томск на благоустройство 13 территорий получит 144,8 млн рублей, ЗАТО Северск на пять территорий — 37,9 млн рублей, Томский район на два объекта — 25,4 млн рублей. Для сравнения: в 2019 — Томск в рамках проекта получил 230 млн рублей, в 2020 году — 180 млн рублей.







Работы проводились в сквере по улице Вершинина, сквере имени Пушкина, аллее по Фрунзе, 116-126, Парке Победы, сквере на Суворова, Лагерном саду, Михайловской роще, проспекте Кирова, березовой роще на Каштаке, сквере по улице Кутузова, пешеходной зоне по улице Усова, сквер у ДК «Авангард» в Томске и других.







Подрядчиком на 12 объектах из списка выступило УФСИН. Подрядчики должны были завершить работы к 1 сентября, но из-за пандемии сроки сдвинулись. Поэтому окончательная приемка работы в ДК «Авангард» и Лагерном саду прошла только в декабре.







Сейчас контракты с подрядчиками заключены на благоустройство 26 общественных территорий, еще по девяти продолжаются конкурсы, по оставшимся объектам готовится конкурсная документация.





«Еще один важный показатель — вовлечение жителей в процессы благоустройства. На этом строится идеология проекта: обустраивать среду, учитывая, прежде всего, мнение людей, — сказал замгубернатора Евгений Паршуто. Он добавил, что по итогам 2020 года качество проектов и благоустроительных работ значительно повысилось. — В 2020 году в обсуждении вопросов горсреды приняли участие почти 115 тысяч человек, в этом году мы должны вовлечь еще больше жителей».





Рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства проходит заблаговременно в семи муниципалитетах, где проживает свыше 20 тыс. человек: в Томске, Северске, Стрежевом, а также Томском, Колпашевском, Асиновском и Кожевниковском районах. Сейчас рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства 2022 года уже идет в Стрежевом. Рейтинговые голосования во всех семи муниципалитетах завершатся к 31 мая.





В Томске в 2021 году планируется продолжить работы по благоустройству в Лагерном саду, Михайловской роще, в сквере на улице Вершинина, в сквере Воинов-интернационалистов, на улице Ивана Черных, на Сибирской и по ряду других объектов.







Также на заседании в обладминистрации была представлена платформа для дистанционного строительного контроля за ходом благоустройства. Благодаря платформе заинтересованные стороны могут отслеживать прогресс выполненных работ, оставлять комментарии, загружать фотографии процесса строительства, а также знакомиться с документацией на объекты. Координатор платформы — Центр компетенций по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город». Платформа разработана томской IT-компанией «Умный мир».

