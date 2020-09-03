Вышло последнее расследование Навального о Томске

На сайте и ютуб-канале Алексея Навального появилось последнее расследование, которое снималось в Томске перед тем, как политика экстренно госпитализировали с борта обратного самолета в Омске. Оно называется “Томск в плену у депутатской мафии”.





“Такое бывает в фантастических фильмах: смотришь на город и видишь мирный пейзаж <...>. А если посмотришь магическим зрением — то над городом воронка, электрические разряды и ужасные твари, сосущие ночью кровь. В Томске происходит ровно это. С одной стороны, все хорошо — красивый город, студенческая столица России. Но с другой стороны, здесь все оплетено коррупцией, и она влияет на жизнь каждого человека. <...> Из чего состоит день любого человека в любом городе? Он просыпается, встает, включает свет. Потом он завтракает, пьет чай, выходит из дома, едет на работу. Кажется, ну обычная рутина, при чем тут «Единая Россия»? Очень даже при чем. Если вы живете в Томске, то стоит вам щелкнуть выключателем, открыть кран, проехаться на лифте, выбросить мусор — как ваши деньги уходят депутатам-единороссам. Доказательства этого лежат в почтовом ящике у каждого томича”, - говорится в анонсе к фильму.





Сам фильм снимался Алексеем вместе с представителями местного штаба Навального Ксенией Фадеевой и Андреем Фатеевым. В нем рассказывается о дедутатах-единороссах, которые связаны или владеют компаниями, отвечающими за жизненноважные сферы в городе: вода, свет, обслуживание домов. Команда Навального объясняет, чем по их данным владеют, как живут и зарабатывают эти депутаты.







Рассказ начинается с Владимира Резникова, генерального директора и владельца “Горсетей”, его сына и партнера по бизнесу Максима Резникова и совладелица “Госетей” Елене Телковой.





“Следующая платежка — наш проводник в историю еще одного депутата, который провернул ну очень похожую на «Горсети» схему, но только с водоканалом. Здесь мы обращаем внимание на то, кому платят томичи — ООО «Томскводоканал», и как — через некий «Томский расчетный центр». Обе конторы — приводят нас снова в городскую думу, только разными путями”, - говорится в фильме.





Речь идет о директоре и владельце “Томскводоканала” Кирилле Новожилове, который является заместителем председателя гордумы и главой фракции Единой Россия.





“Новожилов управляет водоканалом точно так же, как это делает его коллега-единоросс в «Горсетях». Занимая монопольное положение на рынке, он знает, что вам придётся оплачивать всё, что они смогут запихнуть в тариф. И поэтому самые крупные подряды водоканала достаются ему самому и его родственникам. Предприимчивая семья делает прокладку труб, ремонт, строительство, проектирование насосных станций и даже очистку канализационных вод. Услуги родни обходятся недешево. Именно поэтому тарифы на воду в Томске выросли почти в два раза за последние 5 лет”, - из расследования Навального.





Далее в фильм рассказывает о следующей платежке, которую получают томичи - от управляющей компании. Команда Навального говорит, что раньше в Томске существовало муниципальное предприятие УК «Жилище», оно обслуживало дома, а наемным директором там был депутат от «Единой России» Сергей Панасюк. Сейчас есть частные компании УК «Жилище» и УК «Тверская», которые обслуживают почти 150 домов в Кировском и Советском районах Томска, а принадлежат они частному лицу, жене Сергея Панасюка - Елене, а также жене еще одного бывшего депутата и чиновника Владимира Хана - Наталье. Также Навальный отмечает, что еще две УК в Томске записаны на дочь Панасюка.





“Но это не самое интересное. Секретным партнером Панасюков по этому бизнесу является наш старый знакомый — сын бывшего генпрокурора России Артем Юрьевич Чайка. Доля оформлена на тетю его жены, Марины Чайки. В том же доме, где расположен офис УК «Жилище», много лет живут и соседствуют и Панасюки, и теща Артема Чайки (жена генпрокурора Марина - родом из Томска - прим. ред.)”, - говорится в расследовании.





В частности в расследовании говорится, что на тетю жены прокурора Чайки оформлены компании Киреевский и Малоярославецкий солепромыслы в Тульской и Калужской областях.





“Можно было бы сказать: ну живет и живет, это разные семьи, далекие родственники и так далее. Но это не так. Елена Карпенко — одна из ключевых фигур в империи Артема Чайки. Она выступает как его доверенное лицо и номинал. Родственница, на которую можно оформить то, чем Артем не хочет владеть открыто”, - утверждает команда Навального.