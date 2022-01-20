ФАС усилит контроль за ценами на бензин на заправках Томской области

Федеральная антимонопольная служба усилит контроль за участниками рынка нефтепродуктов в регионах. Поручение по возобновлению работы оперативных штабов, заседания которых будут проводиться еженедельно, направлено в территориальные органы. Особое внимание ФАС уделит ценам на бензин АИ-92 и АИ-95, дизельное топливо и сжиженные углеводородные газы.

По данным Томскстата, за год бензин подорожал в среднем в регионе на 8,5 %. В декабре 2021 года средняя потребительская цена в Томской области на бензин марки АИ-92 составила 44,72 рубля за литр, АИ-95 — 47,33 рубля за литр, АИ-98 и выше — 53 рубля за литр. Дизельное топливо в среднем стоило в регионе в декабре 55,67 рубля за литр.

Мониторинг Томского УФАС России розничных цен на бензин и дизельное топливо в г. Томске и Томской области на середину января 2022 г. показал, что на заправках «Томскнефтепродукт» ВНК (НК «Роснефть») стоимость бензина марки АИ-92 составляла от 44,90 до 47,05 руб. за литр. Розничная цена одного литра бензина марки АИ-95 составляла от 47,45 до 48,95 руб. за литр, реализация зимнего дизельного топлива осуществлялась по цене от 54.95 до 58.00 руб. за литр.

На заправках «Газпромнефть» стоимость бензина марки АИ-92 составила от 44,25 до 45,15 руб. за литр, диапазон цен на бензин марки АИ-95 находился в пределах значений — от 44,45 до 47,55 руб. за литр; розничная цена зимнего дизельного топлива, составляла от 54,80 до 55,40 руб. за литр.