ФАС проверит рынок стройматериалов в регионах России из-за роста цен

Федеральная антимонопольная служба начала проверку роста цен на стройматериалы. К проверке подключатся все региональные ведомства.
Речь идет о продаже металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров.
«В связи с большим количеством поступающих заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ФАС подключила к работе все свои территориальные подразделения.
Сообщалось, что стоимость строительных материалов в России за год с июня 2020 по июнь 2021 выросла почти на 24%. В Томской области, по данным Томскстата, цены выросли на 18%.