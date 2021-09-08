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ФАС проверит рынок стройматериалов в регионах России из-за роста цен

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Федеральная антимонопольная служба начала проверку роста цен на стройматериалы. К проверке подключатся все региональные ведомства.

Речь идет о продаже металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров.

Автор:  www.novostroy.ru

«В связи с большим количеством поступающих заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ФАС подключила к работе все свои территориальные подразделения.

Ранее ведомство провело мониторинг, который показал, что на внутреннем рынке сложились условия, которые позволяют производителям снижать цены на отдельные виды продукции. При этом сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе.

Сообщалось, что стоимость строительных материалов в России за год с июня 2020 по июнь 2021 выросла почти на 24%. В Томской области, по данным Томскстата, цены выросли на 18%.

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