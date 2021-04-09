ФАС проверит обоснованность роста цен на квартиры

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность роста цен на жилье в России. Ранее подобное поручение ведомству дал президент Владимир Путин.





Ранее глава государства поручил изучить ситуацию с существенным ростом цен на жилье в России. По словам Путина, в среднем по России рост цен на жилье составил 12%, но в ряде регионов динамика была выше.





В Томске за прошлый год средняя цена первичной недвижимости выросла на 22 %. К концу 2020 года она составила 65,7 тысячи рублей за квадратный метр. На вторичном рынке цены в четвертом квартале в сравнении с третьим выросли на 3,4 %; средняя цена квадратного метра составляла 54 тысячи рублей.





«Все имеет свои пределы. Рынок рано или поздно цены отрегулирует, они не могут повышаться бесконечно. Если цена не будет соответствовать спросу, то спрос снизится, и строители, продавцы недвижимости вынуждены будут снижать цены на жилье», — говорила глава томского отделения Центробанка Елена Петроченко.