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07 апреля,
2021
Новости

ФАС проверит цены на курицу, яйца и овощи

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит ценообразование на куриные яйца, мясо и овощи. 


«В связи с поступлением информации о росте цен на куриные яйца и мясо птицы в настоящее время ФАС России проводит внеплановые проверки крупнейших производителей этой продукции, в том числе в части возможного необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке либо наличия запрещенных антимонопольным законодательством соглашений или согласованных действий участников рынков», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Росстата, в марте яйца подорожали на 5,3%, курица на 7,2%. Овощи за год выросли в цене на 11,87%.

В феврале торговые сети и производители сообщали в Минпромторг и Минсельхоз об увеличении отпускной стоимости яиц и куриного мяса. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил ФАС проверить обоснованность повышения цен. После этого часть крупных производителей и федеральных сетей договорилась зафиксировать цены на тушку бройлера на три недели.

В свою очередь, Минсельхоз не видит предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо продукты.

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