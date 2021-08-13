ФАС проверяет крупнейшие торговые сети на сговор из-за роста цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки в крупнейших торговых сетях России из-за жалоб граждан на рост цен. Проверки проходят в сетях «Пятерочка», «Лента», «Магнит», «Перекресток» и «Карусель».

«В связи с поступающими в ФАС России обращениями граждан, содержащими информацию о росте цен в федеральных торговых сетях, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, ФАС России проводит внеплановые выездные проверки в отношении Х5 Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), ООО "Лента" и АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") на предмет антиконкурентного сговора, последствием которого может являться рост и поддержание цен», — сообщили в ФАС.

Антимонопольщики хотят проанализировать ценообразование торговых сетей и выяснить причины роста стоимости товаров. В ФАС отметили, что если они обнаружат нарушения Закона о защите прав конкуренции, компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот всех проверяемых компаний превышает 4 трлн рублей в год (по итогам 2020).

Как отмечает Коммерсант, ранее представители торговых сетей заявляли, что вынуждены повышать цены на продукты из-за роста стоимости перевозок. По словам главного исполнительного директора X5 Retail Group Игоря Шехтермана, во время пандемии транспортные расходы выросли на 20%.