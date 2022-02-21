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ФАС проанализирует тарифы на тепло

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует ситуацию с удорожанием стоимости тепла для граждан. 

«Ведомство проведет анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства», — говорится в сообщении.

Конечные тарифы на ЖКУ рассчитывают и утверждают региональные органы власти. Если, по мнению гражданина, цена в итоговой квитанции за услуги ЖКУ завышена из-за неправильных расчетов, ему следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию, подчеркнули в ведомстве.

«ФАС отмечает, что в 2021 году изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля не превысило 3,1%, на обращение с ТКО — на 1,9%, что полностью соответствует параметрам, утвержденным правительством Российской Федерации», — отметили в пресс-службе ФАС.

Ранее томичи пожаловались на большие суммы в платежках за отопление. С учетом доначисления они доходили до 8-10 тысяч рублей. 

В теплосбытовой компании АО «ТомскРТС» пояснили, что большие суммы за тепло за декабрь пришли к тем, кто платит по 1/12. Минувшая зима была холоднее, да и топили в прошлом году дольше. По словам энергетиков, отопительный сезон оказался на 19 дней длиннее, что и создало такую ситуацию, когда прибор учета показал суммарно за 2021 год расход тепловой энергии значительно больше, чем за 2020. И поэтому начисления по факту за 2021 отличаются в большую сторону от начислений по 1/12, которые были посчитаны, исходя из теплого 2020 года. Отсюда образовались доначисления. 

В свою очередь заместитель генерального директора «ТомскРТС» Иван Ющенко рассказал о росте тарифов за отопление относительно величины инфляции.

«Если брать инфляцию за три года, то она составила 23 %, а рост тарифа за те же самые три года составил 24 %, то есть фактически в рамках прогнозной инфляции. При этом ГСМ выросли больше чем на 30 %, металл — одна из основных наших трат при ремонтах — в два с половиной раза, уголь вырос в цене за три года более чем в два раза, в прошлом году тонну мы покупали за 3 200, то в этом году — за 6 600», — говорил Ющенко.

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