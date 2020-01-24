ФАС оценит «духовно-нравственные ценности» приложений на смартфоне

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выбрала типы программ, которые должны предустанавливаться на гаджеты, продаваемые в России. Требования к программному обеспечению (ПО), которое может быть предустановлено, указаны в концепции проекта постановления правительства. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно концепции, российский софт будет предустанавливаться на смартфоны, планшеты, компьютеры, Smart TV и телевизионные приставки. В зависимости от типа устройства на него будут предустановлены антивирусные программы, навигаторы (карты), поисковики, соцсети, а также программы доступа к госуслугам, голосовые помощники, системы быстрых платежей и персональная платежная система «Мир». Для планшетов, компьютеров и Smart TV список дополнят аудиовизуальные сервисы и приложения, обеспечивающие трансляцию 20 обязательных общедоступных каналов.





Сроки вступления в силу требований различаются для разных устройств: с 1 июля 2020 г. предустановка российского ПО станет обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 г. – для планшетов и носимых устройств, с 1 июля 2022 г. – для компьютеров массой до 10 кг, с 1 июля 2023 г. – для Smart TV и ТВ-приставок.





Формировать список типов ПО, разрешенного для предустановки, будет ФАС совместно с Минкомсвязи и Роспотребнадзором, а утверждать – правительство. Чтобы попасть в него, программа должна разрабатываться в России, быть совместимой с системным софтом, на базе которого работает устройство, и бесплатной для пользователей, а также не должна содержать «недокументированных возможностей». Предложить свое ПО смогут как компании и индивидуальные предприниматели, так и госорганы и ЦБ.





Приложения, которые будут устанавливать на гаджеты, должны быть популярными, безопасными, социально значимыми, а в приоритете — формирование традиционных российских духовно-нравственных ценностей.





Поводом для исключения из перечня помимо несоответствия требованиям может стать сокращение использования софта пользователями, а также законодательный или судебный запрет на использование такого софта.





Возложить ответственность за предустановку ФАС хочет на производителей устройств. Ведомство отмечает, что, если производители по каким-то причинам не смогут исполнить требования закона, предустановкой по согласованию с ними могут заняться продавцы и дистрибьюторы.





Предустановка ПО будет осуществляться несколькими способами: сразу на жесткий диск устройства; производитель может разместить на устройстве иконки приложений от разных разработчиков, и пользователь сам выберет, какое установить; в виде диалогового окна при активации устройства, через которое пользователь выберет варианты приложений. Пропустить это окно он не сможет.





Читать также:





В России запретили продавать смартфоны без отечественного софта. Что это значит?