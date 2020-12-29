ФАС обвинила «Томсклесхоз» в нарушении антимонопольных законов

Томское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило в отношении «Томсклесхоза» дело о нарушении антимонопольного законодательства. Организация самостоятельно, без процедуры госзакупок, привлекла к санитарной рубке деревьев подрядчика, сообщает пресс-служба ФАС.

«Томсклесхоз» – это некоммерческая организация, подведомственная областному департаменту лесного хозяйства. Создана она для «оказания услуг по охране, защите, воспроизводству лесов» и борьбы с лесными пожарами. Для исполнения целей «Томсклесхоза» создается госзадание: документ, где установлены требования к выполнению работ. Исполнение госзадания оплачивается из бюджетных средств.





Департамент утвердил «Томсклесхозу» госзадание на 2019, 2020 и 2021 годы, где содержались, в том числе, санитарные рубки. Для выполнения работ учреждению передали лесные насаждения. По закону «Томсклесхоз» должен был провести конкурс и найти исполнителя санитарных рубок через систему закупок, но организация нашла подрядчика самостоятельно.





Эти действия, отмечает ФАС, содержат признаки нарушения антимонопольных законов и могли привести «к недопущению, ограничению, устранению конкуренции». Ведомство выдало «Томсклесхозу» предупреждение о нарушении, но учреждение не согласилось и подало в арбитражный суд заявление об отмене предупреждения. Но в декабре 2020 года суд признал предупреждение законным.





Из-за неисполнения предупреждения ФАС возбудила в отношении выдало «Томсклесхоза» дело о нарушении антимонопольного законодательства. Если нарушения признают, ФАС также рассмотрит вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.