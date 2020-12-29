ФАС обвинила «Томсклесхоз» в нарушении антимонопольных законов
Томское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило в отношении «Томсклесхоза» дело о нарушении антимонопольного законодательства. Организация самостоятельно, без процедуры госзакупок, привлекла к санитарной рубке деревьев подрядчика, сообщает пресс-служба ФАС.
«Томсклесхоз» – это некоммерческая организация, подведомственная областному департаменту лесного хозяйства. Создана она для «оказания услуг по охране, защите, воспроизводству лесов» и борьбы с лесными пожарами. Для исполнения целей «Томсклесхоза» создается госзадание: документ, где установлены требования к выполнению работ. Исполнение госзадания оплачивается из бюджетных средств.
Департамент утвердил «Томсклесхозу» госзадание на 2019, 2020 и 2021 годы, где содержались, в том числе, санитарные рубки. Для выполнения работ учреждению передали лесные насаждения. По закону «Томсклесхоз» должен был провести конкурс и найти исполнителя санитарных рубок через систему закупок, но организация нашла подрядчика самостоятельно.
Эти действия, отмечает ФАС, содержат признаки нарушения антимонопольных законов и могли привести «к недопущению, ограничению, устранению конкуренции». Ведомство выдало «Томсклесхозу» предупреждение о нарушении, но учреждение не согласилось и подало в арбитражный суд заявление об отмене предупреждения. Но в декабре 2020 года суд признал предупреждение законным.
Из-за неисполнения предупреждения ФАС возбудила в отношении выдало «Томсклесхоза» дело о нарушении антимонопольного законодательства. Если нарушения признают, ФАС также рассмотрит вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
Напомним, в сентябре этого года в департаменте лесного хозяйства Томской области прошли обыски по делу о превышении полномочий сотрудниками департамента и подведомственных учреждений. По информации ТВ2, среди допрошенных был и глава департамента Артем Конев. Дело было связано со сплошной санитарной рубкой в Карегодском заказнике. Подробно о заготовке деловой древесины в Карегодском заказнике писали ТВ2 в материале «Карегодский заказник: уничтожение разрешено?». По информации ТВ2, согласно актам под сплошную санитарную рубку был отдан лес на площади 770,1 га, а объем древесины, подлежащей рубке, составил 132,5 тыс. куб. м.
По информации томского СК, департамент лесного хозяйства Томской области продал «Томсклесхозу» лесные насаждения в Карегодском заказнике под сплошную санитарную рубку. При подготовке актов лесопатологических обследований и договоров купли-продажи были указаны сведения об объеме древесины, отличающиеся от фактически вырубленного объема лесных насаждений. В результате лесному фонду причинили ущерба более чем на 9,5 миллионов рублей. Заготовку леса в Карегодском заказнике вела компания Валентина Широкова «Интелстрой». В своих материалах мы особо отмечали, что одним из учредителей этого «Интелстроя» являлся Артем Конев, ныне возглавляющий департамент лесного хозяйства в «белом доме». Право на рубки в заказнике бизнесмену Широкову переуступила государственная организация «Томсклесхоз», которой до получения поста в обладминистрации также руководил Артем Конев.
В начале декабря ТВ2 сообщали, что уголовное дело до сих пор находится на стадии производства, срок следствия продлен до 21 декабря 2020 года. Все участники процесса имеют статус свидетелей и обвинение никому так и не предъявлено.
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