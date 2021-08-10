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Главная Новости ФАС намерена оштрафовать «Томскводоканал» за массовое отключение воды в апреле
Новости

ФАС намерена оштрафовать «Томскводоканал» за массовое отключение воды в апреле

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Томское УФАС возбудило административное дело в отношении «Томскводоканала» за массовое отключение воды на 2,5 суток в апреле. Компании грозит штраф в 300 тысяч рублей.

«В законодательных актах предусмотрен период, когда может прекращаться поставка воды. В данном случае «Томскводоканал» значительно его превысил, — цитирует «Интерфакс» главу регионального УФАС Вадима Алиева. — Кроме того, он не был связан с проведением работ вследствие аварий. Это были плановые работы, о которых просто сообщили за два месяца. По нашему мнению этих обстоятельств недостаточно для отключения водоснабжения на территории Томска».

УФАС возбудило в отношении «Томскводоканала» дело по статье «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке». Компании грозит штраф в 300 тысяч рублей.

В «Томскводоканале» ТВ2 прокомментировали, что «неоднократно поясняли степень важности проведенных мероприятий для системы водоснабжения Томска — их нельзя было не проводить». Ранее об этом же говорил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Напомним, 23 апреля для проведения ремонтных работа Томскводоканал» отключил водопровод, снабжающий водой Кировский, Советский и часть Ленинского районов. Отключение продолжалось до 25 апреля, организация организовала подвоз воды.

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