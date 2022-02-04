Фанаты «Томи» выступили против введения Fan ID

Томское объединение футбольных фанатов выступило против введения «паспорта болельщика». Несмотря на то, что использование Fan ID на матчах Футбольной Национальной лиги, в которой играет «Томь», пока не планируется, фанаты клуба уже сейчас призывают не оформлять документ. Их заявление опубликовано в группе ТОМСКИЕ (ТОМСК УЛЬТРАС).

«Мы, объединение активных фанатов футбольного клуба «Томь», единогласно приняли решение отказаться от оформления паспорта болельщика Fan ID. Мы призываем всех, кому небезразлична сложившаяся ситуация, также не оформлять никаких дополнительных документов для посещения футбольных матчей», — говорится в посте.

Фанаты заявили, что будут «искать все возможные пути поддержать команду на стадионе без оформления Fan ID». В случае, если таких возможностей не будет, они пообещали бойкотировать матчи команды.

Напомним, 17 декабря прошлого года Госдума приняла поправки в закон «О физической культуре и спорте в РФ». Эти поправки обязывают зрителей оформлять специальный документ для посещения спортивных мероприятий. Список соревнований, для посещения которых зрителям необходим Fan ID, будет определять правительство. Распространяется требование оформлять документ как на болельщиков (в том числе приезжих), так и, например, на журналистов, спортсменов и работников стадионов.

Несмотря на то, что списка соревнований, требующих оформления Fan ID, пока не существует, в обществе эта инициатива воспринимается как направленная на контроль именно за футбольными фанатами. Как минимум в первое время система Fan ID будет распространена только на стадионы премьер-лиги — все выделенные государством деньги потратят именно на оборудование стадионов РПЛ.

Против введения такой меры уже выступили фанаты нескольких российских футбольных клубов, заявившие о том, что фактический внесудебный запрет на посещение стадиона нарушает их гражданские права. О намерении бойкотировать матчи своих команд уже заявили фанаты пяти клубов РПЛ: «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Уфы» и «Крыльев Советов». К ним присоединились ультрас команд ФНЛ: кроме томских болельщиков резко против Fan ID выступили фанаты «Енисея» и «Факела».

В Госдуме заявили, что поводом для отказа в оформлении документа может стать «наличие данных о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, или информации о намерении совершить соответствующие противоправные деяния». Но на деле не пустить на стадион могут не только за беспорядки на стадионе, но и, например, за участие в оппозиционных митингах. В оформлении «паспорта болельщика» уже отказывали не только оппозиционерам, но и защищавшим их адвокатам.