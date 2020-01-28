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28 января,
2020
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Фальшивые больничные: кто в Томской области подделал листки нетрудоспособности

ТВ2
ТВ2
39 минут назад

Фальшивые бланки листков нетрудоспособности предоставили работодателям сотрудники, работающие в сферах ЖКХ, медицинских услуг и недропользования. Об этом сообщает пресс-служба фонда социального страхования в Томске.

Фальшивые больничные: кто в Томской области подделал листки нетрудоспособности

В 2019 году специалисты ФСС зафиксировали три случая поддельных листков нетрудоспособности. В 2018 году было обнаружено 19 больничных неустановленного образца. 

«Все бланки листков нетрудоспособности имеют индивидуальный номер, регистрируются в базе данных и передаются в медицинские учреждения. Когда сотрудник заболевает, работодатели передают реестр больничных по единому шлюзу ФСС, после чего осуществляется начисление пособия по временной нетрудоспособности», — отметили в фонде социального страхования в Томске.

Подделка больничного листа является уголовным преступлением  ч.1 ст.327 УК РФ. Статья предусматривает наказание в виде штрафа, обязательных работ или ареста. Ответственность несут не только тот, кто изготовил больничный лист, но и тот, кто им воспользовался. 

Бумажные фальшивые больничные отличаются по своему внешнему виду от подлинников, — говорят сотрудники ФСС. —  Отличить поддельный больничный лист от настоящего можно по отсутствию водяного знака с логотипом фонда социального страхования, защитных волокон, несоответствию качества бумаги, использованию неправильных наименований и адресов медицинских организаций, несоответствию печатей; размера шрифта и цвета бумаги. Впрочем, зачастую встречаются и высококачественные «образцы», которые по внешнему виду весьма сложно отличить от оригинала.

Личный кабинет застрахованного
Личный кабинет застрахованного
Фото: lk.fss.ru

Специалисты предлагают воспользоваться электронными листками нетрудоспособности (ЭЛН). 


ЭЛН подписывают электронной цифровой подписью врача и медицинской организации, после чего документ отсылают в ФСС и работодателю.


В ФСС рассказали, что оформление электронного листка нетрудоспособности обеспечивает возможность автоматического контроля за оплачиваемыми листками нетрудоспособности, что позволяет исключить случаи оформления поддельных документов.

Фальшивые больничные: кто в Томской области подделал листки нетрудоспособности

«Работнику не приходится стоять в очередях, чтобы получить печати и подписи врачей, не нужно вновь идти в медицинскую организацию, если работодатель обнаружил ошибку или не принял испорченный бланк бумажного больничного. Сотруднику достаточно сообщить лишь номер электронного листка нетрудоспособности своему работодателю, который затем передает необходимые данные в Фонд социального страхования РФ», — отметили в ФСС. 

По данным ФСС, государственные медучреждения Томской области могут оформлять пациентам электронный больничный. Всего в области ЭЛН могут выдать 109 медорганизаций, в том числе и частные.

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