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20 февраля,
2021
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Фабрика обрушилась в Норильске. Пять человек в больнице, один погиб

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Дробильный цех частично обрушился на Норильской обогатительной фабрике (НОФ) утром 20 февраля в Норильске. Глава Красноярского края Александр Усс взял ликвидацию аварии под личный контроль.

По данным пресс-службы МЧС, обрушение произошло на площади около 1000 квадратных метров, под завалами оказались несколько человек. Шестерых  из них нашли и извлекли, сообщает пресс-служба следственного комитета. Пятеро находятся в больнице в тяжелом состоянии, еще один погиб в машине скорой помощи.


Поиски людей под завалами продолжаются. Работы идут в трехсменном режиме, регулярно объявляется минута тишины.  Всего в работах участвуют 195 человек и 57 единиц техники.


Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по факту обрушения. Число погибших комитет не уточняет, но дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Фабрика обрушилась в Норильске. Пять человек в больнице, один погиб
Фабрика обрушилась в Норильске. Пять человек в больнице, один погиб
Фабрика обрушилась в Норильске. Пять человек в больнице, один погиб
Фабрика обрушилась в Норильске. Пять человек в больнице, один погиб

Норильская обогатительная фабрика (НОФ) входит в дочернюю компанию «Норникеля» — ООО «Медвежий ручей», сообщает РБК. НОФ занимается переработкой руд с месторождения «Норильск-1», а также с Октябрьского и Талнахского месторождений.

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