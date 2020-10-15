Евросоюз ввел санкции против полпреда в Сибири Сергея Меняйло из-за Навального

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Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за отравления политика Алексея Навального. Они предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку финансовых активов на территории объединения.

Под санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

«Учитывая его руководящую роль в качестве представителя администрации президента в Сибирском федеральном округе, Сергей Меняйло несет ответственность за поддержку лиц, которые отравили или принимали участие в отравлении Алексея Навального нервно-паралитическим веществом „Новичок“», — говорится в решении ЕС.

В свою очередь, Сергей Меняйло заявил, что не пострадает от введения санкций Евросоюза



«Это уже третий или четвертый санкционный список, куда меня включают. Ни на работе, ни на повседневной жизни это никак не отразится. Счетов, недвижимости и других активов за рубежом у меня никогда не было и нет», – сказал Меняйло РИА «Новости».

Фото: сайт полпреда по СФО

Также санкции были введены против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), в одном из подразделений которого, как считается, в советское время был создан «Новичок», и бизнесмена Евгения Пригожина, которого СМИ называют «поваром Путина» и связывают с частной военной компанией «Вагнер».