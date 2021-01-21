Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу адвокатов по делу Кляйна

Новости

Адвокаты Ивана Кляйна подали жалобу в Европейский Суд по правам человека. Жалоба поступила в Секретариат ЕСПЧ, она зарегистрирована и ей присвоен номер.

В тексте жалобы сторона защиты утверждает, что власти Российской Федерации нарушили права Ивана Кляйна, предусмотренные статьей 3 Конвенции (право не подвергаться пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению), статьей 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), статьей 6 Конвенции (право на справедливое судебное разбирательство).

«Суды не проверили, есть ли в деле данные для обоснованного подозрения Кляйна в совершении преступления, которое ему вменяется. Несмотря на то, что Ивану Кляйну вменяется в вину должностное преступление, совершенное, в том числе путем подписания конкретного Постановления, суд не исследовал его текст, не изучил другие документы (судебные решения, акты Роспотребнадзора), полностью опровергающие обвинение. Суд не допросил свидетелей, на показания которых сослалась сторона обвинения, поэтому не смог составить собственного мнения об их показаниях, не изучил личность свидетелей, не проверил, нет ли у них оснований для оговора Ивана Кляйна. При таких условиях нельзя счесть, что исследованных данных достаточно, чтобы убедить объективного, непредвзятого наблюдателя в том, что есть основания подозревать, что Иван Кляйн мог совершить преступление», — пишут адвокаты арестованного мэра.

Они отмечают, что сторона обвинения считает, что Кляйн может скрыться от следствия и суда, оказывать давление на свидетелей и поэтому должен находиться под стражей. Но этих оснований, по мнению защиты, не достаточно.

«Не учтено, что отсутствуют объективные данные, свидетельствующие о том, что заявитель имеет намерение скрыться или воспрепятствовать расследованию. Предъявленное обвинение касается фактов, датированных январем 2017 года, однако поведение Ивана Кляйна в период с 2017 года по момент ареста не учтено. Не учтены факты, снижающие риски побега и воспрепятствования правосудию, в частности то, что Иван Кляйн отстранен от должности, у него изъят паспорт. Судами не исследована возможность избрания иной меры пресечения, помимо заключения под стражу, даже возможность помещения его под домашний арест. Не учтено, что имеются заявления от заслуживающих доверия лиц, заявивших о готовности стать личными поручителями. Не принято во внимание, что на момент рассмотрения ходатайства о заключении под стражу, обыски по месту жительства, работы заявителя уже были произведены, все интересующие следствие документы были изъяты. Не учтено состояние здоровья Ивана Кляйна, требующее постоянного контроля узкопрофильными специалистами, его возраст», — пишут адвокаты.

По их мнению, нарушен и принцип равноправия сторон. У стороны защиты не было возможности представить в суд свои доводы, а заключение профильного медицинского специалиста о состоянии здоровья Ивана Кляйна суд не учел.

«Между тем, специалист указал, что Ивану Кляйну необходимо стационарное лечение, которое не может быть организовано в лечебном учреждении уголовно-исполнительной системы Томска, где отсутствуют необходимые специалисты, оборудование и медикаменты. Отсутствие такого лечения способно привести к причинению серьезного непоправимого ущерба его здоровью, потере функций ряда органов», — подчеркивают адвокаты.

Они отмечают, что за время ареста здоровье Ивана Кляйна значительно ухудшилось. По их мнению, это говорит о нарушении статьи 3 Европейской Конвенции, которая запрещает пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание. Также об этом свидетельствует и то, что Иван Кляйн во время судебных заседаний находится в «клетке», хотя оснований, с точки зрения защиты, для этого нет.

«Иван Кляйн является публичной фигурой. Однако его задержание осуществлено публично, группой сотрудников ФСБ, с применением к нему наручников без какой-либо необходимости. Оперативная видеозапись задержания была широко распространена в СМИ, передана для использования в программе государственного телеканала, что представляло собой публичную демонстрацию, выходящую за рамки того, что разумно может считаться необходимым. В ходе судебного разбирательства по вопросу о заключении Ивана Кляйна под стражу заявитель находился в клетке, около клетки постоянно находился сотрудник силового воздействия в камуфляже. При этом суд разрешил фотографирование и видеосъемку заявителя вопреки его воле. Осуществлялась оперативная съемка ФСБ. Данные видеозаписи и фотографии также были переданы в СМИ и широко распространены. Целью данных мероприятий, по мнению защиты, было публичное унижение и оскорбление Ивана Кляйна, формирование общественного мнения о его виновности и опасности».