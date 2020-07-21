Евгений Паршуто займется созданием аналога «Томскгражданпроекта»
Сегодня, 21 июля, на заседании областного штаба по строительству объектов национальных проектов губернатор Сергей Жвачкин дал своему заместителю по строительству и инфраструктуре, главному архитектору Томской области Евгению Паршуто поручение создать региональный проектный институт.
«Вопреки общероссийской тенденции, Томская область в сфере строительства жилья показывает хорошие результаты. Но, конечно, в стройкомплексе есть и масса проблем. Одна из главных – наше существенное отставание в стратегическом территориальном планировании. Вопросы генпланов, проектов планировки территорий хронически отстают от жизни. В этой связи я поручаю своему заместителю Евгению Валерьяновичу Паршуто создать региональный проектный институт, аналог существующего в советское время «Томскгражданпроекта». А также – организовать передачу полномочий в области градостроительного регулирования на уровень региона», – сказал на заседании Сергей Жвачкин.
В духе времени. Сначала уничтожить институт, а потом заново создавать. Ну хоть создание нового не поручили Шатурному, который принимал решение об уничтожении старого. А то было бы совсем цинично, — так прокомментировала решение губернатора в своем телеграм-канале депутат Законодательной Думы Томской области Галина Немцева.
Новый институт должен приступить к работе с 1 января 2021 года.
Проектный институт «Томскгражданпроект» был ликвидирован в 2012 году. Такое решение принял областной департамент по управлению госсобственностью – акции института полностью принадлежали областной администрации. Формальным поводом для ликвидации стали долги по арендной плате. Однако сотрудники, а также депутаты областной Думы предполагали, что за банкротством стояли коммерческие интересы руководства института. После закрытия института его площади быстро заняли расширяющиеся структуры федеральных и областных департаментов и органов власти.
Для справки: Институт был создан в августе 1944 года под названием «Облпроект». В 1964 году он был преобразован в комплексный отдел «Новосибгражданпроекта». В 1967 году на его базе создан проектный институт «Томскгражданпроект», ставший в 1997 году ОГУП ПИ «Томскгражданпроект», а в 2006 году — ОАО «Томскгражданпроект». 100 % акций компании принадлежали области. После закрытия института его специалисты разошлись по частным проектным конторам.
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