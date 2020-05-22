Евгений Паршуто: Надо освободить Пассаж Второва от всех ненужных элементов

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В пятницу, 22 мая, заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто провел штаб по капитальному ремонту памятника архитектуры регионального значения «Пассаж Второва» на проспекте Ленина, 111. Заместитель губернатора не стал дожидаться, когда журналисты спросят его, почему он не соблюдает масочный режим, и отшутился: мол, он проверялся на коронавирус и окружающие могут не беспокоиться.

Далее руководитель областного Центра по охране и использованию памятников истории и культуры Анжелика Зайцева рассказала, как идут подготовительные к ремонту работы: «С наружной стороны устанавливаются леса с защитной пленкой, с внутренней стороны делают отмостки, потому что предусмотрено благоустройство внутреннего двора».

Анжелика Зайцева рассказала и о судьбе кованых решеток с призматическими стеклами, которые были обнаружены общественностью во дворе и которые якобы намеревались сдать на металлолом.

«При производстве работ по демонтажу бетонной отмостки по дворовым фасадам Пассажа Второв были вскрыты приямки подвальных окон. При осмотре обнаружены семь металлических решеток: пять решеток приямков (из них: одна – с частично сохранившимися стеклянными призмами в количестве 40 штук, одна – разрушенная на фрагменты) и две кованые решетки на оконных проемах подвала. Почти все оконные приямки завалены строительным мусором, некоторые из них сверху залиты бетоном. На обвязке решетки имеется надпись: «Тороговый домъ М. Франкъ и Ко. Б. Кисельный пер: собственный дом», — рассказала Анжелика Зайцева и заверила журналистов, что решетки будут восстановлены и установлены на их старые места.

Руководитель Центра по охране и использованию памятников истории и культуры рассказала, что данная надпись позволила установить, что решетка – это иллюминатор для освещения подвальных помещений. Торговым Домом М. Франкъ и Ко был основан в 1902 году братьями Максимилианом и Адольфом Леонтьевичами Франками. Для остекления решеток применялись световые призмы. Такой способ освещения подвальных помещений заимствовали из-за рубежа, он был достаточно распространенным в городах Российской империи начала ХХ века.

По словам председателя комитета по охране объектов культурного наследия Елены Перетягиной, такие защитные решетки-приямки выполняли две функции — защиты подвальных помещений от осадков и освещения за счет установленных стеклянных призм. О судьбе решеток с наружной стороны здания Елене Перетягиной ничего неизвестно. Когда по внешнему контуру укладывал гранитную плитку питерский «СПб-Гранит», то ни о каких находках он не рассказывал. По версии главы комитета по охране памятников истории и культуры, эти решетки с призматическими стеклами были утрачены еще в советское время.

А так выглядят восстановленные решетки с призматическими стеклами в других городах.

Напомним, что на капитальный ремонт Пассажа Второва в 2020 году из областного бюджета выделено 95 млн рублей. Проект капремонта, а также сами работы производит ООО «Электромонтаж». До 30 ноября подрядчику предстоит отремонтировать крышу, привести в порядок лепнину старинного здания, убрать с фасада кондиционеры и благоустроить внутренний двор. В следующем году в историческом здании планируют провести ремонт помещений.

Директор ООО «Электромонтаж» Александр Дель уточнил, что на объекте работает 30 человек. Обеспечена безопасность для пешеходов, работы ведутся с учетом противоэпидемических требований.

«В июне мы начнем поэтапный ремонт крыши: на объекте планируется выполнить фальцевую кровлю, которая обычно применяется при ремонте объектов культурного наследия, — сообщил Александр Дель. — Для этого у нас есть аттестованные специалисты». Для обустройства такой крыши будет применен металл толщиной 0,6 мм, покрытый полимерной краской в соответствии с паспортом фасада.

На вопрос ТВ2, какие исторические здания в городе раньше ремонтировал «Электромонтаж», Александр Дель привел в пример здание ФСБ на Кирова, 18, Дом Макушина, в котором располагается театр «Скоморох» и деревянный памятник архитектуры на Ленина, 56. И, если к зданию ФСБ нет вопросов, то на здании «Скомороха», отремонтированном 5 лет назад, обваливается штукатурка, а на Ленина, 56 ремонт тянется уже 3 года. Так в 2018 году на ремонт дома по Ленина, 56 было выделено 24 млн рублей, но из них смогли освоить только 5 млн, остальные деньги вернулись в бюджет города. В 2019 году дали 11,5 млн рублей. Но работы велись вяло и ремонт дома до сих пор не закончен.

Однако этот бэкграунд подрядчика не смущает замгубернатора Евгения Паршуто. «Пассаж Второва» — один из самых знаковых памятников Томска, и понятно, что к его ремонту будет повышенное внимание », — отметил вице-губернатор.

Из хороших новостей — по новому федеральному закону со здания, так как оно является памятником, требуется убрать кондиционеры. Затем будет организована централизованная система кондиционирования. Пообещал замгубернатора разобраться и с рекламой на фасаде. Не будет больше в историческом здании не соответствующих стилю начала века пластиковых дверей и окон. Правда, как этого удастся добиться, пока непонятно. У здания три собственника: Томская область (36 %), АО «Томский кристалл» (40 %) и Росимущество (24 %). Единый стиль дверей и окон необходимо будет согласовывать со всеми собственниками.

Есть вопросы и с центральной лепниной, — сетует вице-губернатор. — Вы видели эту золоченую верхушку? И цоколь совершенно безобразный. Наша задача освободить здание от всех ненужных элементов согласно проекту. Кстати, этот проект базировался на работе бывшего главного архитектора Томска и одного из лучших специалистов в калористике — Николая Рыбакова. Он делал этот проект еще 400-летию города. В новом паспорте фасада по максимуму взято цветовое решение Рыбакова. Потому, что мы понимаем, что это здание стоит не само по себе, а в ряду других исторических зданий, которые тоже будут приводиться в порядок. Поэтому мы будем базироваться на мнении специалистов».