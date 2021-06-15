15 июня в СибГМУ состоялись выборы ректора. За и.о. ректора СибГМУ, доктора медицинских наук Евгения Куликова отдали свои голоса 92 человека из 111 делегатов конференции по выборам ректора.

На должность руководителя вуза также претендовали проректор по научной работе и последипломной подготовке, заведующий кафедрой факультетской педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета, доктор медицинских наук Ольга Федорова и заведующий кафедрой факультетской хирургии, доктор медицинских наук Андрей Ивченко.

Евгений Куликов родился в 1981 году в г. Прокопьевске Кемеровской области. Окончил лечебный факультет СибГМУ, затем ординатуру по специальности «Терапия», аспирантуру и докторантуру. После окончания СибГМУ работал врачом-терапевтом, врачом-пульмонологом в стационаре и приемном отделении Городской больницы №3 им. Б.И. Альперовича.

С 2010 года по настоящее время работает в СибГМУ, за это время занимал различные должности – от ассистента до профессора кафедры, руководителя Центра клинических исследований, советника при ректорате, начальника научного управления, с 2018 года являлся проректором по научной работе и последипломной подготовке. В 2015 году прошел обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров, в 2017 году успешно окончил Школу ректоров Московской школы управления СКОЛКОВО. Сертифицированный специалист по управлению проектами по стандарту IPMA (уровень D).

В августе 2020 года Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко подписал указ о возложении обязанностей ректора СибГМУ на Евгения Куликова.

Совмещает управленческую деятельность с наукой и преподаванием, является профессором кафедры общей врачебной практики с курсом поликлинической терапии. Входит в состав ученого совета СибГМУ, диссертационного совета по специальности «пульмонология». Доцент, доктор медицинских наук. Автор 144 научных публикаций и учебно-методических работ. Имеет 3 патента РФ на изобретения.

Женат, воспитывает дочь и сына.