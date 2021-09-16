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Евгений Кротов просит снять с выборов Галину Немцеву за критику партии власти

ТВ2 ТВ2

Кандидат в ГосДуму по 181 округу от партии «Родина» Евгений Кротов написал жалобу в Избирательную комиссию Томской области на кандидата в ГосДуму по 182 округу от партии «Справедливая Россия» Галину Немцеву. Он считает, что Немцева, призывая на теледебатах победить кандидатов от «Единой России» нарушила пункт 5.2. статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Отрывок из жалобы Евгения Кротова в избирком
На меня написали жалобу за выступления против партии власти. Требуют снятия, — пишет Галина Немцева в своем телеграм-канале. —  Последние несколько дней мой личный аккаунт и аккаунт партии «Справедливая Россия в Томске» атакуют боты. Оскорбления, клевета и прочие провокации начались еще раньше. Что же, «дорогие» единоросы и им прислуживающие, можете продолжать тратить энергию впустую. Мы же продолжим работать и призывать всех приходить на выборы. А самых активных томичей и жителей области мы готовим в наблюдатели. Чем больше людей придёт в это воскресенье, тем меньше шансов у «Единой» удержать абсолютную власть. Если вы читаете это обращение и если вы против «партии власти», обязательно приходите на выборы и зовите на выборы своих друзей и родственников. Поддержите мирные перемены! Партия власти испугалась и паникует, значит, мы с вами близки к победе.

Напомним, что нынешний лидер томской «Родины» Евгений Кротов, в начале нулевых был юристом партии «Яблоко», депутатом Гордумы. С 2010 года в течение пяти лет был главным редактором «Томской недели». В 2015 году в «Томской неделе» он обвинил журналистов телекомпании ТВ2 в попытке «свержения насильственным путем конституционного строя России». Общественная коллегия по жалобам на прессу российского союза журналистов дала оценку публикации Евгения Кротова, отметив, что в ней «нарушены правила профессиональной этики социально ответственного журналиста». Кротов в ответ обвинил Союз журналистов в том, что они агенты ЦРУ.

Главным соперником на 182 округе у Галины Немцевой выступает нынешний депутат Госдумы РФ от «Единой России» Татьяна Соломатина. Сейчас она намерена выбраться на второй срок.

Днем раньше кандидата от «Справедливой России» Галину Немцеву поддержало «Умное голосование» (проект команды Алексея Навального). В этом списке лидеры коммунисты — 137 кандидатов в Госдуму от КПРФ, которые баллотируются по одномандатным округам.  На втором месте по популярности оказались кандидаты партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — их 48. На третьем месте — кандидаты от ЛДПР, их 20. Всего округов 225.

Напомним, 17–19 сентября в России состоятся выборы депутатов Госдумы VIII созыва. В выборах примут участие 14 партий: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», «Партия Роста», РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и РППСС. Кроме того, в Томской области будут выбирать депутатов облдумы.

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