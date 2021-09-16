Евгений Кротов просит снять с выборов Галину Немцеву за критику партии власти

Кандидат в ГосДуму по 181 округу от партии «Родина» Евгений Кротов написал жалобу в Избирательную комиссию Томской области на кандидата в ГосДуму по 182 округу от партии «Справедливая Россия» Галину Немцеву. Он считает, что Немцева, призывая на теледебатах победить кандидатов от «Единой России» нарушила пункт 5.2. статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Напомним, что нынешний лидер томской «Родины» Евгений Кротов, в начале нулевых был юристом партии «Яблоко», депутатом Гордумы. С 2010 года в течение пяти лет был главным редактором «Томской недели». В 2015 году в «Томской неделе» он обвинил журналистов телекомпании ТВ2 в попытке «свержения насильственным путем конституционного строя России». Общественная коллегия по жалобам на прессу российского союза журналистов дала оценку публикации Евгения Кротова, отметив, что в ней «нарушены правила профессиональной этики социально ответственного журналиста». Кротов в ответ обвинил Союз журналистов в том, что они агенты ЦРУ.

Главным соперником на 182 округе у Галины Немцевой выступает нынешний депутат Госдумы РФ от «Единой России» Татьяна Соломатина. Сейчас она намерена выбраться на второй срок.

Днем раньше кандидата от «Справедливой России» Галину Немцеву поддержало «Умное голосование» (проект команды Алексея Навального). В этом списке лидеры коммунисты — 137 кандидатов в Госдуму от КПРФ, которые баллотируются по одномандатным округам. На втором месте по популярности оказались кандидаты партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — их 48. На третьем месте — кандидаты от ЛДПР, их 20. Всего округов 225.

Напомним, 17–19 сентября в России состоятся выборы депутатов Госдумы VIII созыва. В выборах примут участие 14 партий: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», «Партия Роста», РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и РППСС. Кроме того, в Томской области будут выбирать депутатов облдумы.