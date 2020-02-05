«Эвакуации не будет»: томичи из-за коронавируса не могут вернуться домой из-за границы

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Томичи не могут вернуться из-за границы. Семья отдыхала на Филиппинах. Обратно планировали полететь 6 февраля рейсом Гонконг — Новосибирск, но из-за вспышки коронавируса рейсы отменили. Авиакомпания и посольство РФ помочь томичам ничем не смогли.

На Филиппины семья прилетела в конце января. По словам автора поста Юлии, отдых был потрясающим. Но за несколько дней до конца поездки началось активное освещение темы коронавируса. К этому времени на Филиппинах был один заболевший, но СМИ и соцсети подняли панику. В итоге частные лица скупили в аптеках противовирусные маски и препараты и стали продавать их с большой накруткой.

«Печальные новости начались 2 февраля, когда мы узнали, что Cebu Pacific (местная компания) отменяет все вылеты в Гонконг. Естественно, и наш вылет тоже. Мы начали искать другие варианты, чтобы попасть в Гонконг, откуда S7 должны были нас доставить в Новосибирск», — пишет Юлия.

По словам Юлии, еще 2 февраля на сайте S7 была информация, что 6 февраля они осуществляют чартерный рейс из Гонконга для того, чтобы вывезти русских туристов. Семье пришлось купить два новых билета, чтобы добраться до Гонконга. А 3 февраля в восемь вечера получили сообщение, что рейс S7 отменен и компания планирует вернуть потраченные на билет деньги.

«Нашему удивлению не было предела. Мы потратили уже сверх наших билетов еще 40 тысяч, чтоб добраться до Гонконга, а авиакомпания сообщает, что не летит. Никаких альтернатив они не предлагают, просто вернут деньги в течение 15 дней за перелет. Интересно, а что делать нам. Звоним авиакомпании, получаем полное безразличие с их стороны. Ответ один: вернем деньги, покупайте новые билеты и делайте, что хотите», — возмущается Юлия.

«Я была поражена, когда такая чрезвычайная ситуация, нам надо улететь домой — они просто ничего не делают. Не предлагают альтернатив, ни каких-то других вариантов. С их стороны это свинство. Но дальше я была поражена еще больше. Мы позвонили в посольство РФ на Филиппинах, так как по новостям говорят, что наша прекрасная страна своих граждан не бросает и идет вывоз российских туристов, что организованы рейсы. Мы решили, что там нам помогут. Ответ посольства был шокирующим: «Из Филиппин эвакуацию мы не осуществляем, летите в Китай. Там очаг эпидемии, и оттуда звоните, вас, возможно, эвакуируют. Билеты мы никакие покупать не будем, делайте, что хотите». Такого мы точно не ожидали», — приводит девушка разговор с посольством.

Юлия говорит, что сейчас их семья летит в Корею, оттуда во Владивосток. Прямой рейс Владивосток — Новосибирск совершает компания S7, его стоимость – около 40 тысяч рублей.

«Мы предлагаем авиакомпании просто поменять эти билеты, так как ждать 15 дней возврата денег мы не можем, но получаем отказ и ответ: «Вы сами решили изменить путешествие и маршрут, ничем помочь не можем». <...> Если честно, в такие моменты понимаешь, что ты один, нет ни обязательств перед тобой ни у кого — ни у страны, ни у авиакомпании. <...> Просто безразличие и конченое отношение со всех сторон. Много туристов остались за границей, у многих нет денег купить новые билеты, потому что они дороже в пять раз», — резюмирует в посте Юлия.