«Это проект лет на пятьдесят»: губернатор Сергей Жвачкин про кампус, левобережку и третий мост

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в ходе прямой линии с населением рассказал о планируемом развитии левобережья. По его словам, общие инвестиции в проект составят около 100 млрд рублей. Из них на строительство кампуса придется только 32 млрд (при этом, 18 млрд региону уже выделило Правительство). Затронул губернатор и тему транспортной доступности левого берега. «Меня десять лет назад спрашивали, когда будет третий мост, что делать с дорогой, в которую миллиард вложили. Я всегда отвечал одно и то же, что этим надо заниматься, но когда придет время. Это ведь миллиарды, десятки миллиардов рублей. Мост — это не игрушка. И сейчас наступает такое время, когда мы можем решить проблему. Через проект кампуса мы можем получить средства решения проблем и моста, и левого берега, и набережной», — сказал Сергей Жвачкин.

Губернатор отметил, что на левом берегу планируется строительство не только кампуса, но и других объектов. «Общегородской стадион привязан тоже к левому берегу. Мы рассматриваем вопрос преображения озер в гребные каналы. Продолжается жилищное строительство. Конечно, первое, чем мы занимаемся, — это перепланировка левого берега. Обязательно надо расширять Тимирязевскую дорогу», — сказал губернатор, добавив, что в ближайшем будущем пешеходную доступность обеспечат канатная дорога, вантовый мост, беспилотные автобусы. «Запланировано внедрение в проект кампуса и левобережной дороги, в которую уже вложен миллиард. И так далее, и так далее. Кампус вдохнул вторую жизнь в левый берег! Он даст ускоренный толчок к развитию левобережья. Конечно, мы будем его строить и учитывать транспортную схему, так как она, к сожалению, везде отстает», — сказал Жвачкин. Также губернатор добавил, что томские архитекторы будут участвовать в строительстве кампуса. «Я считаю, что без архитектора ни один туалет на территории Томской области строиться не должен. Иначе мы будем кошмарить внешний вид городов, населенных пунктов. То, что мы делали в девяностые, в 2000, и, честно говоря, и сейчас делаем. То есть, все-таки профессионалы должны определять развитие».