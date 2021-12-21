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«Это проект лет на пятьдесят»: губернатор Сергей Жвачкин про кампус, левобережку и третий мост

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в ходе прямой линии с населением рассказал о планируемом развитии левобережья. По его словам, общие инвестиции в проект составят около 100 млрд рублей. Из них на строительство кампуса придется только 32 млрд (при этом, 18 млрд региону уже выделило Правительство).

Затронул губернатор и тему транспортной доступности левого берега.

«Меня десять лет назад спрашивали, когда будет третий мост, что делать с дорогой, в которую миллиард вложили. Я всегда отвечал одно и то же, что этим надо заниматься, но когда придет время. Это ведь миллиарды, десятки миллиардов рублей. Мост — это не игрушка. И сейчас наступает такое время, когда мы можем решить проблему. Через проект кампуса мы можем получить средства решения проблем и моста, и левого берега, и набережной», — сказал Сергей Жвачкин.

Губернатор отметил, что на левом берегу планируется строительство не только кампуса, но и других объектов.

«Общегородской стадион привязан тоже к левому берегу. Мы рассматриваем вопрос преображения озер в гребные каналы. Продолжается жилищное строительство. Конечно, первое, чем мы занимаемся, — это перепланировка левого берега. Обязательно надо расширять Тимирязевскую дорогу», — сказал губернатор, добавив, что в ближайшем будущем пешеходную доступность обеспечат канатная дорога, вантовый мост, беспилотные автобусы.

«Запланировано внедрение в проект кампуса и левобережной дороги, в которую уже вложен миллиард. И так далее, и так далее. Кампус вдохнул вторую жизнь в левый берег! Он даст ускоренный толчок к развитию левобережья. Конечно, мы будем его строить и учитывать транспортную схему, так как она, к сожалению, везде отстает», — сказал Жвачкин.

Также губернатор добавил, что томские архитекторы будут участвовать в строительстве кампуса.

«Я считаю, что без архитектора ни один туалет на территории Томской области строиться не должен. Иначе мы будем кошмарить внешний вид городов, населенных пунктов. То, что мы делали в девяностые, в 2000, и, честно говоря, и сейчас делаем. То есть, все-таки профессионалы должны определять развитие».

Ранее тема строительства кампуса на левом берегу Томи неоднократно критиковалась из-за плохой транспортной доступности территории. Многие отмечали, что проблему могла бы разрешить левобережная дорога. 

Строительство левобережки началось в 2008 году. Новая четырехполосная дорога длиной 11 километров должна была соединить новый и старый коммунальные мосты. Общая смета левобережной дороги составляла 3,15 млрд рублей. Работы на 2,4 млрд рублей были выполнены.

Работа остановилась в 2013 году. К этому времени дорога была готова на 90%. Сергей Жвачкин же в 2013 году говорил, что «эта дорога будет нужна Томску лет через 100».

Критиковал он и планы мэрии по строительству третьего моста через Томь. Информация о строительстве третьего моста через Томь появилась в 2011 году. Тогда городская администрация и ОАО «Сибмост» подписали соглашение о сотрудничестве. Компания должна была разработать проектно-сметную документацию строительства моста в западной части Томска. Сам мост должен был иметь выход на строящуюся левобережную объездную автодорогу. В дальнейшем проект был заморожен. Тогда суммарная его стоимость оценивалась в 12-15 млрд. 

В апреле 2019 года мэр Томска Иван Кляйн в ходе отчета отметил, что появились инвесторы, готовые достроить левобережную дорогу. При этом они не заинтересованы в ее достройке без возведения нового моста.

«Ориентировочная стоимость, по словам инвесторов, 25-30 миллиардов рублей. Реальную стоимость должен показать проект. Сам мост может стоить 10-12 миллиардов рублей, но есть еще и подъездные пути… Опыт соседних городов говорит о том, что мосты через Енисей и Обь не стоят меньше 30 миллиардов рублей», — сказал Иван Кляйн на пресс-конференции.

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