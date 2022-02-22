Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. «Это очень мрачный знак»: как отреагировал мир на признание Путиным ДНР и ЛНР
Новости

«Это очень мрачный знак»: как отреагировал мир на признание Путиным ДНР и ЛНР

ТВ2 ТВ2

Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народной республик и уже подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с руководством ДНР и ЛНР.

Рассказываем, как мир отреагировал на эту новость.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Данилов заявил, что Украина продолжает считать Донбасс своей территорией и будет выполнять обязательства перед своими гражданами.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

«Это вопиющее нарушение суверенитета и целостности Украины. Это отказ от минского процесса и минских договоренностей. Я думаю, что это очень дурное предзнаменование и очень мрачный знак».

Президент Сербии Никола Вучич:

«Сербия находится на европейском пути, Сербия всегда поддерживала целостность Украины, а с третьей стороны есть 85% граждан, которые, что бы ни случилось, как бы ни случилось, будут на стороне России».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Признание двух сепаратистских регионов на Украине — вопиющее нарушение международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений. ЕС и партнеры будут реагировать с единством, твердостью и решимостью в солидарности с Украиной».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг:

«Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские договоренности. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Москву прекратить разжигать конфликт и выбрать дипломатию».

Премьер Польши призвал срочно собрать саммит ЕС и ввести против России санкции. Такое же заявление сделал и президент Франции. Президент США Джо Байден в ближайшее время подпишет указ, запрещающий гражданам США инвестиции в ДНР и ЛНР, их финансирование и торговлю с ними. Евросоюз пообещал ввести санкции против «тех, кто принимал участие в незаконном решении» о признании ДНР и ЛНР.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.