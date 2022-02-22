«Это очень мрачный знак»: как отреагировал мир на признание Путиным ДНР и ЛНР

Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народной республик и уже подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с руководством ДНР и ЛНР.
Рассказываем, как мир отреагировал на эту новость.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Данилов заявил, что Украина продолжает считать Донбасс своей территорией и будет выполнять обязательства перед своими гражданами.
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:
«Это вопиющее нарушение суверенитета и целостности Украины. Это отказ от минского процесса и минских договоренностей. Я думаю, что это очень дурное предзнаменование и очень мрачный знак».
Президент Сербии Никола Вучич:
«Сербия находится на европейском пути, Сербия всегда поддерживала целостность Украины, а с третьей стороны есть 85% граждан, которые, что бы ни случилось, как бы ни случилось, будут на стороне России».
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:
«Признание двух сепаратистских регионов на Украине — вопиющее нарушение международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений. ЕС и партнеры будут реагировать с единством, твердостью и решимостью в солидарности с Украиной».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг:
«Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские договоренности. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Москву прекратить разжигать конфликт и выбрать дипломатию».
Премьер Польши призвал срочно собрать саммит ЕС и ввести против России санкции. Такое же заявление сделал и президент Франции. Президент США Джо Байден в ближайшее время подпишет указ, запрещающий гражданам США инвестиции в ДНР и ЛНР, их финансирование и торговлю с ними. Евросоюз пообещал ввести санкции против «тех, кто принимал участие в незаконном решении» о признании ДНР и ЛНР.