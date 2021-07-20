«Это, несомненно, подвиг»: депутаты от «Новых людей» призывают вручить награды пилотам Ан-28
Депутат Александр Цин-Дэ-Шань, представляющий в томской гордуме партию «Новые люди», выступил с призывом вручить награды пилотам самолета, потерпевшего аварию в Томской области. Обращение коллеги уже поддержал городской парламентарий Максим Вдовин.
16 июля пассажирский самолет Ан-28 выполнял рейс по маршруту Кедровый – Томск. Во время полета заглохли оба двигателя. Командир воздушного судна 56-летний Анатолий Прытков и второй пилот 32-летний Фарух Хасанов смогли совершить жесткую посадку в районе Васюганских болот. Все, находившиеся на борту, остались живы.
Депутаты городской Думы Томска от партии «Новые люди» Максим Вдовин и Александр Цин-Дэ-Шань считают, что летчики показали высочайший уровень профессионализма.
Они обратились к губернатору Томской области Сергею Жвачкину с призывом о представлении пилотов Анатолия Прыткова и Фаруха Хасанова к награде Томской области и ходатайстве о награждении их государственными наградами Российской Федерации.
«Пилоты в чрезвычайной ситуации проявили настоящее мужество и мастерство. У них были считанные минуты на принятие решений и выполнение маневра. Совершить жесткую посадку в тайге, при которой все пассажиры борта остались живы, – это, несомненно, подвиг. Подвиг, за который общество должно воздать героям по заслугам», – уверен Александр Цин-Дэ-Шань.
«Это происшествие многие называют чудом над сибирской тайгой. Но в основе этого Чуда лежат исключительно профессиональные действия пилотов. В экстремальной ситуации они до последнего сохраняли самообладание и в сложнейших условиях сумели посадить аварийный борт, предотвратив трагедию и человеческие жертвы», — в свою очередь отмечает городской депутат Максим Вдовин. Глава фракции «Новых людей» в гордуме Томска призвал всех коллег-депутатов поддержать инициативу коллеги по награждению летчиков.
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