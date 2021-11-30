«Это не про здоровье, а про тотальный контроль». Более сотни томичей пришли в облдуму с просьбой не поддерживать закон о QR-кодах. Фото

Сегодня, 30 ноября, в Законодательной Думе Томской области прошло заседание комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности. На нем рассматривалось решение о поддержке внесенных Правительством РФ законопроектов о необходимости QR-кодов для междугородних поездок и посещения общепита. Примерно с 13 часов в здании облдумы стали собираться томичи, которые прямо на месте подписывали обращения к депутатам с просьбой голосовать против законопроектов.

Одновременно в здании Думы находилось около 50 человек, они ждали своей очереди, чтобы передать подписанные обращения. Люди продолжали приходить в региональный парламент вплоть до начала заседания комитета. Активист Вячеслав Третьяков утверждает, что за полтора часа обращения подали около 150 человек. «Я против QR-кодов, потому что знаю, что за этим стоит. Это не про здоровье, это про тотальный контроль над населением», — рассказала ТВ2 томичка Дарья Попова.