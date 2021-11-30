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«Это не про здоровье, а про тотальный контроль». Более сотни томичей пришли в облдуму с просьбой не поддерживать закон о QR-кодах. Фото

ТВ2 ТВ2

Сегодня, 30 ноября, в Законодательной Думе Томской области прошло заседание комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности. На нем рассматривалось решение о поддержке внесенных Правительством РФ законопроектов о необходимости QR-кодов для междугородних поездок и посещения общепита. Примерно с 13 часов в здании облдумы стали собираться томичи, которые прямо на месте подписывали обращения к депутатам с просьбой голосовать против законопроектов.

Одновременно в здании Думы находилось около 50 человек, они ждали своей очереди, чтобы передать подписанные обращения. Люди продолжали приходить в региональный парламент вплоть до начала заседания комитета. Активист Вячеслав Третьяков утверждает, что за полтора часа обращения подали около 150 человек.

«Я против QR-кодов, потому что знаю, что за этим стоит. Это не про здоровье, это про тотальный контроль над населением», — рассказала ТВ2 томичка Дарья Попова.

Также собравшиеся объяснили, что из-за QR-кодов сталкиваются с ограничениями на работе и в общественных местах. Многих заставляют прививаться работодатели, но жители города отказываются, так как не доверяют вакцине, которая, по их мнению, еще до конца не исследована. Кому-то из-за своих убеждений даже приходится увольняться с работы, другие не могут на нее устроиться.

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