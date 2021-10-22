«Это какая-то мистика!». Экспедиция ТВ2 вернулась с Васюганского болота

Это была вторая экспедиция съемочной группы ТВ2 на Васюганское болото. Первый раз, год назад, сломалась техника, на которой мы пытались пересечь болото из Новосибирской области в Томскую. Тогда в самом конце съемок сломалась еще и наша видеокамера. Но фильм «За болото» мы все-таки успели снять. Но, видимо, забыли поблагодарить «болотного духа» за то, что он позволил нам это сделать. В этот раз, мы ехали на очень надежной технике — болотоходах ФанТом (расшифровывается, кстати, как «фанаты Томска») и они нас не подвели. А вот видео-камера сломалась уже в самом начале.

«Переспав» с проблемой ночь, припомнив массу документальных фильмов, снятых на телефон и экшен-камеру (а они у нас были), мы решили не отчаиваться. Так что это будет наш первый фильм, снятый «на телефон». Но так как снимали на всякий случай с двух рук, фотографии попросили сделать сотрудницу заповедника «Васюганский», которая поехала с нами в эту экспедицию. Только вот, эти фотографии, по возвращению в Томск, случайно были удалены. Так что мы остались еще и без фотографий. Но мы уже были закалены морально. Так что пережили и это. В новом фильме Экспедиции ТВ2 мы расскажем про Васюганское болото, про заповедник, созданный там в 2017 году. И про его планы — развивать в том числе просветительский туризм. Васюганское болото — это очень труднодоступное место. Передвигаться по нему будут только по деревянным настилам. Пока инфраструктура еще не создана. Но это планы уже ближайших пары лет.

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Показать же и рассказать там есть о чем. Например, Васюганское болото, хоть и не самое крупное в мире, самое крупное — в Амазонии, зато самое крупное «верховое» болото — это там где растут маленькие корявые сосенки, которым на самом деле может быть до 300 лет. И вообще представлено всеми видами болото: верховое, переходное и низовое. На Васюганском болоте 200 рек берут начало. И именно вытекают из него, а не втекают, ибо оно благодаря все новым наслоениям торфа болото имеет выпуклую форму. Сфагнум — мох, впитывает влагу в 50 раз больше чем хлопковая вата. Обладает антисептическими свойствами, так что является отличным перевязочным средством. А еще с болотом связано много легенд, в основе некоторых лежат реальные, объяснимые явления. Например, «блуждающие огни». Это газы, выходящие из болота, и самовозгорающиеся при определенных температурах. На болоте мы узнали, что такое оленья вошь и что она сбрасывает крылья, как только обнаруживает местечко, где ей высосать кровь. Что в Томской области, оказывается, растет можжевельник. Узнали, что покрышки для болотоходов делают сами производители из камазных. Что соль в солонце самая обычная. И это только маленькая часть «открытий».