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Главная Новости «Это и правда происходит с нами»: компания «Регион ДСК» вручила ключи от автомобиля победителю розыгрыша
Новости

«Это и правда происходит с нами»: компания «Регион ДСК» вручила ключи от автомобиля победителю розыгрыша

Полина Диденко
ТВ2 Полина Диденко
47 минут назад

31 мая в прямом эфире Instagram Агентства новостей ТВ2 были подведены итоги розыгрыша от компании «Регион ДСК». Главный приз — автомобиль Datsun on-DO — достался Андрею Бекмухамбетову. 21 июня ему вручили ключи от машины и документы на нее.

Андрей рассказал, что работает вахтовым методом и не был в Томске, когда узнал, что победил. Поэтому заняться оформлением автомобиля смог только сейчас. Несмотря на то, что с момента розыгрыша прошло уже больше трех недель, они с женой Ксенией до сих пор не верят в свою удачу:

— Непередаваемые ощущения! Вот теперь, когда ключ у нас в руках, потихоньку начинаем верить, что это и правда происходит с нами. Машина наша! Так что заказывайте окна в «Регионе ДСК», выигрывайте. Не обман, — смеется Ксения.

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Катя вытягивала номера победителей розыгрыша от «Регион ДСК» во время прямого эфира 31 мая. На фотографии девочка с подарком от семьи Бекмухамбетовых. Фото предоставлено мамой Кати Ириной. -

Напомним, в розыгрыше приняли участие 464 человека, которые с 28 сентября по 29 мая приобретали в торговых точках компании товары и услуги на сумму более 25 тысяч рублей одним чеком. После чего зарегистрировали на сайте region-dsk.ru номер договора, подтверждающего покупку, а также оставили отзыв о «Регион ДСК» на одном из сайтов: 2gis.ru, flamp.ru, google.ru/maps, yandex.ru/maps. 

Компания «Регион ДСК» работает на томском рынке более 27 лет и помогает создавать комфорт и уют в квартирах. Она занимается продажей и установкой высококачественных пластиковых окон из профиля от немецкого изготовителя с австрийской фурнитурой МАСО.

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