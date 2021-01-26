«Это делает город хуже»: урбанисты сделали визуализацию развязки на «Южке»

Новости

Проект «Город не бесит» представил в Инстаграм визуализацию будущей транспортной развязки на площади Южной. Сделано это для того, чтобы посмотреть, как новый объект строительства будет выглядеть в реальности. Спойлер: это сделает город хуже.

Напомним, что Томская область планирует построить развязку на Транспортной площади. Для этого в 2020 году ООО «РосИнсталПроект»( Новосибирск) с участием специалистов Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) проводило предпроектные работы. В сентябре проектировщики предложили обладминистрации построить двухуровневую развязку: за основу был взят проект пересечения по типу неполного клеверного листа.

Фото: ТГАСУ

10 января 2021 года ректор ТГАСУ Виктор Власов дал комментарий РИА Томск по поводу развязки, в котором высоко оценил проект и выразил уверенность в том, что будет решена проблема пробок на юге города.

В свою очередь авторы городских проектов «Город не бесит» и «Умный транспорт Томска» высказывают сомнение в том, что строительство транспортной развязки на Южной сделает комфортней жизнь томичей. Среди аргументов против то, что дорога станет более скоростной, а значит более шумной для жителей близлежащих домов и более опасной для автомобилистов и пешеходов. Аналогия — это транспортная развязка на Пушкинской, на которой недавно произошло смертельное ДТП. Подробнее об аргументах против можно посмотреть ниже.

В качестве альтернативы урбанисты предлагают переделать транспортное кольцо в регулируемый перекресток и оснастить его выделенными полосами для общественного транспорта. Также они предлагают в целом изменить задачу, которую должна решать развязка: не увеличить пропускную способность для транспорта, а перевезти как можно больше людей через перекресток. В первую очередь речь, по их мнению, должна идти о том, чтобы горожанам было выгоднее пересесть на общественный транспорт, чем пользоваться каждый день собственным автомобилем. Дело в том, что в большинстве случаев кольцо на Транспортной площади справляется с транспортными потоками. Пробки образуются лишь в часы пик. Следовательно, логично за счет общественного транспорта сократить число машин именно в это время, а не расширять дорогу на постоянной основе.