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Главная Новости «Это большая редкость и удача»: археологи нашли гравировку на дне таштыкской могилы в Хакасии
Новости

«Это большая редкость и удача»: археологи нашли гравировку на дне таштыкской могилы в Хакасии

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Археологи ТГУ и Эрмитажа обнаружили изображение на верхней стороне доски со дна таштыкской могилы в Хакасии. Исследователи оценили найденное, как большую редкость и удачу, потому что она поможет опознать и другие гравировки этого периода. Об этом сообщает пресс-служба ТГУ.

«Изображение копытного животного, козла или оленя, с воткнутой в его круп стрелой — это большая редкость и удача, потому что в таштыкских могилах практически неизвестны никакие предметы искусства», — пояснила хранитель оглахтинской коллекции Эрмитажа Светлана Панкова.

Ранее в других таштыкских могилах были обнаружены лишь единичные находки с изображениями: деревянные пряжки, татуировки, нанесенные на кожу погребенных, и костяная булавка с двумя козлами. Найденная же гравировка ценна тем, что поможет опознать наскальные изображения того же периода и сопоставить с ними рисунок. Так ученые смогут выделить среди петроглифов те, которые принадлежат ранней таштыкской культуре.

Рисунки на поздних таштыкских дощечках отличаются свойственной только для этого периода динамичностью изображений. На обеих сторонах плакеток представлены многофигурные композиции со сценами сражений, охоты и бегущих животных.

«Гравировка близка к таштыкскому стилю, потому что тут не просто изображен «козлик», а в него еще воткнута стрела. Это не просто животное, а действие, происходящее с ним, или так называемая повествовательная сцена. Конечно, одна находка нам на все вопросы не ответит, но, повторю, это очень большая удача», — отметила Панкова.
Автор:  пресс-служба ТГУ

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