Три этнодеревни создадут на севере Красноярского края для сохранения традиционной культуры и хозяйства коренных малочисленных народов севера. (КМНС). Деньги на их создание выделили из краевого бюджета, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Две этнодеревни появятся в национальном поселке Суринда в Эвенкии. Там планируют построить традиционное эвенкийское стойбище, открыть производство по переработке дикоросов и цех по пошиву декоративно-прикладного искусства. Кроме того, в планах возрождение традиционных способов переработки дичи и рыбы, создания народной одежды и обуви.





Еще одна деревня появится в таймырском поселке Волочанка. Здесь община «Хаски-тыал» хочет основать ферму-пастбище для выпаса домашних оленей и овцебыков, а также развивать традиционные ремесла КМНС.





Деньги на создание этнодеревень и реализацию других проектов выделили из бюджета Красноярского края. Всего на 22 грантовых проекта жителей арктических территорий региона вышло около 54 млн рублей.





Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока — народы численностью менее 50 тысяч человек, живущие в местах жизни своих предков и занимающиеся традиционными занятиями. Согласно перечню коренных малочисленных народов России, сейчас в стране их насчитывается 67.





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