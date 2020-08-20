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20 августа,
2020
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Три этнодеревни создадут на севере Красноярского края

ТВ2
ТВ2
12 минут назад

Три этнодеревни создадут на севере Красноярского края для сохранения традиционной культуры и хозяйства коренных малочисленных народов севера. (КМНС). Деньги на их создание выделили из краевого бюджета, сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Эвенки рядом с традиционным жилищем в традиционной одежде
Эвенки рядом с традиционным жилищем в традиционной одежде
Фото: arun-rb.ru/

Две этнодеревни появятся в национальном поселке Суринда в Эвенкии. Там планируют построить традиционное эвенкийское стойбище, открыть производство по переработке дикоросов и цех по пошиву декоративно-прикладного искусства. Кроме того, в планах возрождение традиционных способов переработки дичи и рыбы, создания народной одежды и обуви.


Еще одна деревня появится в таймырском поселке Волочанка. Здесь община «Хаски-тыал» хочет основать ферму-пастбище для выпаса домашних оленей и овцебыков, а также развивать традиционные ремесла КМНС.


Деньги на создание этнодеревень и реализацию других проектов выделили из бюджета Красноярского края. Всего на 22 грантовых проекта жителей арктических территорий региона вышло около 54 млн рублей.


Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока — народы численностью менее 50 тысяч человек, живущие в местах жизни своих предков и занимающиеся традиционными занятиями. Согласно перечню коренных малочисленных народов России, сейчас в стране их насчитывается 67.


Спецпроект ТВ2 про коренные народы вы можете читать и смотреть здесь, а поддержать ТВ2 — по этой ссылке. 

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