«Эти люди точно народные избранники?»: большинство депутатов облдумы отменили личные приемы

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В редакцию ТВ2 обратилась томичка Елена Агафонова с жалобой на то, что большинство депутатов Законодательной Думы Томской области отменили личные приемы граждан, которые их избрали. В этом нетрудно убедиться, если перейти по ссылке: https://duma.tomsk.ru/deputies_reception

«Решила намедни впервые в жизни обратиться к своему областному депутату, чтобы посодействовал в решении проблемы нарушения моих конституционных прав чиновниками областной исполнительной власти, которые девятый месяц не ведут личных приемов ни в каком виде - ни офлайн, ни онлайн. Захожу на сайт Думы, чтобы найти контакты и график приема, и вижу вот это!» — пишет Елена Агафонова.

«Эти люди точно народные избранники?» — спрашивает Елена Агафонова. При этом нельзя сказать, что все депутаты облдумы отказываются от общения со своими избирателями. Примерно 20% все-таки указывают время, когда с ними можно обсудить проблемы по телефону или интернету.