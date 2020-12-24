«Эти люди точно народные избранники?»: большинство депутатов облдумы отменили личные приемы

В редакцию ТВ2 обратилась томичка Елена Агафонова с жалобой на то, что большинство депутатов Законодательной Думы Томской области отменили личные приемы граждан, которые их избрали. В этом нетрудно убедиться, если перейти по ссылке: https://duma.tomsk.ru/deputies_reception
«Решила намедни впервые в жизни обратиться к своему областному депутату, чтобы посодействовал в решении проблемы нарушения моих конституционных прав чиновниками областной исполнительной власти, которые девятый месяц не ведут личных приемов ни в каком виде - ни офлайн, ни онлайн. Захожу на сайт Думы, чтобы найти контакты и график приема, и вижу вот это!» — пишет Елена Агафонова.
«Эти люди точно народные избранники?» — спрашивает Елена Агафонова. При этом нельзя сказать, что все депутаты облдумы отказываются от общения со своими избирателями. Примерно 20% все-таки указывают время, когда с ними можно обсудить проблемы по телефону или интернету.
То есть эпидемия сама по себе все-таки не исключает возможности и необходимости общаться с избирателями. 21 век дает варианты коммуникации. Простейший из них — телефон. Но есть и другие. И неплохо было бы их обозначить на сайте областной Думы в специально предназначенном для этого месте.