Этап международных соревнований по робототехнике пройдет в мае в Томске

Российский этап международных соревнований по робототехнике RoboCup Open пройдет с 13 по 16 мая в Томске. Участники сыграют в робофутбол, проведут гонки беспилотником, устроят шоу роботов и примут участие в состязании роботов-спасателей.

На чемпионат уже заявились около сотни команд из Томска, Красноярска, Новосибирска, Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Королева, Таганрога, Ростова-на-Дону, Читы, Грозного и Севастополя, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Для соблюдения санитарных норм команды будут работать в разных локациях школы, а зрители смогут увидеть трансляцию через интернет. Подробную программу соревнований можно увидеть на сайте RoboCupOpen.





«Количество школьников-участников соревнований из разных российских регионов всегда было достаточно большим, и с каждым годом процент школьников только возрастает. Ввиду такой высокой заинтересованности ребят мы решили впервые провести чемпионат RoboCup Russia Open в нашей подшефной школе «Интеграция», — сообщил ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.





Впервые ТУСУР пригласил поучаствовать в чемпионате томское управление МЧС.