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11 мая,
2021
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Этап международных соревнований по робототехнике пройдет в мае в Томске

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Российский этап международных соревнований по робототехнике RoboCup Open пройдет с 13 по 16 мая в Томске. Участники сыграют в робофутбол, проведут гонки беспилотником, устроят шоу роботов и примут участие в состязании роботов-спасателей. 

Этап международных соревнований по робототехнике пройдет в мае в Томске

На чемпионат уже заявились около сотни команд из Томска, Красноярска, Новосибирска, Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Королева, Таганрога, Ростова-на-Дону, Читы, Грозного и Севастополя, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Для соблюдения санитарных норм команды будут работать в разных локациях школы, а зрители смогут увидеть трансляцию через интернет. Подробную программу соревнований можно увидеть на сайте RoboCupOpen. 


«Количество школьников-участников соревнований из разных российских регионов всегда было достаточно большим, и с каждым годом процент школьников только возрастает. Ввиду такой высокой заинтересованности ребят мы решили впервые провести чемпионат RoboCup Russia Open в нашей подшефной школе «Интеграция», — сообщил ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.


Впервые ТУСУР пригласил поучаствовать в чемпионате томское управление МЧС. 

Участники соревнований RoboCup и зрители в режиме онлайн смогут познакомиться с беспилотными летательными аппаратами и другими современными технологическими средствами, которые находятся на вооружении регионального управления МЧС, — цитирует пресс-службу ТУСУРа «Интерфакс». — Кроме того, запланированы к показу пожарно-спасательная техника и техническое оснащение спасателей и пожарных, которые вызывают традиционно высокий интерес у школьников.

RoboCup — международные соревнования среди роботов, основанные в 1993 году. Целью является создание автономных роботов-футболистов для содействия научным исследованиям в области искусственного интеллекта. В Томске соревнования, входящие в линейку RoboCup, впервые прошли в мае 2016 года. Инициатором проведения соревнований и соорганизатором выступил ТУСУР совместно с администрацией Томской области при личной поддержке губернатора Томской области Сергея Жвачкина, а также российским национальным комитетом RoboCup. 

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