Естественная убыль населения России впервые в истории превысила миллион человек

В 2021 году естественная убыль населения России составила 1,043 млн человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативные данные Росстата. Этот показатель естественной убыли населения стал максимальным за всю современную историю России. До этого максимум был зафиксирован в 2000 году, когда естественная убыль населения составила 958,5 тыс. человек.

По данным Росстата, на 1 января 2022 года население России составило 145,5 млн человек. За год его численность снизилась на 692,9 тыс. человек, что стало рекордным снижением с 2003 года, когда население уменьшилось на 700 тыс. человек.

Смертность от коронавируса в 2021 году в качестве основной или предположительно основной причиной смерти была выявлена у 446,38 тыс. россиян, следует из опубликованной Росстатом статистики. С учетом тех, для кого COVID-19 стал сопутствующей причиной смерти, число умерших достигло 517,8 тыс. человек, что в 3,2 раза превышает показатель предыдущего года.

Общее число умерших в России по разным причинам смерти в январе—декабре 2021 года составило 2,4 млн человек — это на 15% больше, чем в 2020 году.



В 2021 году в России родились 1,403 млн детей. Это минимум с 2002 года.