«Есть шанс сделать красиво»: как проходит благоустройство у МКЦ на Усова
Работы по второму этапу благоустройства в рамках проекта «Живая лаборатория» ведутся на улице Усова. В этом году здесь должна появиться пешеходная зона, будут высажены около трех тысяч кустарников и почти 350 деревьев.
Благоустройство улицы Усова началось в прошлом году. Тогда работы проходили на Белинского, 70 и в сквере на пересечении Усова — Белинского. Специалисты согласовали снос 50 деревьев, взамен было высажено более 200 кустарников и саженцев.
В этом году работа над проектом продолжилась. В середине мая на улице Усова срубили тополя и березы. Многие жители города были недовольны таким решением мэрии, а глава города потребовал увеличить количество высаживаемых деревьев. При этом, по условиям контракта допускается гибель до 10% высаженных саженцев. Если погибает больше 10% деревьев, то восстанавливает озеленение подрядчик, если менее – то бюджет.
«По прошлогодним пространствам у горожан есть справедливые нарекания. В частности, по сохранению озеленения. По законодательству нет таких требований, что 10% насаждений могут погибнуть и компенсировать это мы должны за счет бюджета. Нужно пересмотреть контракты и требовать от подрядчика, чтобы все 100% насаждений были на местах. Если не прижились – значит, плохие саженцы, пусть подрядчик за свой счет сажает новые», — подчеркнул мэр города Иван Кляйн в ходе выездного совещания.
Сейчас подрядчик — УФСИН — прокладывает кабель. Затем на территории от Белинского до Вершинина положат новую плитку и оборудуют пешеходную зону. В конце августа начнется трехуровневое озеленение — будет высажено 3 тысячи кустарников, 348 больших деревьев. Вместо снесенных деревьев высадят: березу повислую, рябину обыкновенную, яблоню ягодную, клен гиннала, сибирскую ель, черемуху Маака, боярышник обыкновенный, липу мелколистную. В будущем, когда деревья приживутся и разрастутся, мэрия обсуждает вероятность и дальнейшей замены тополей. Как отметил заммэра Черноус, после недавних случаев падения деревьев из-за сильного ветра, в администрацию обратились жители ближайших домов с просьбой убрать несколько тополей.
Черноус высоко оценил прошлогоднее благоустройство, однако отметил, что весной в сквере побывали вандалы. Они сломали несколько лавочек, выломали доски из террасы. Сейчас администрация планирует передать содержание этой территории на обслуживание районной администрации. В последней также хотят обновить фасады прилегающих зданий.
Сейчас работает 15 человек, однако УФСИН планирует увеличить их количество. По контракту работы должны завершиться до октября, но ведомство планирует закончить основные работы к концу лета.
«Мы рано приступили в этом году. У нас есть шанс закончить все в теплое время года: и рабочих не морозить, и сделать все красиво», — отметил Иван Кляйн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Без тополей, но с плиткой и злаками: в Томске представили проект благоустройства улицы Усова
«Иду и плачу»: как спилили деревья на Усова
Власти объяснили, зачем срубили почти все деревья у МКЦ на Усова
ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?