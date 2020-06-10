«Есть шанс сделать красиво»: как проходит благоустройство у МКЦ на Усова

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Работы по второму этапу благоустройства в рамках проекта «Живая лаборатория» ведутся на улице Усова. В этом году здесь должна появиться пешеходная зона, будут высажены около трех тысяч кустарников и почти 350 деревьев.

Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска

Благоустройство улицы Усова началось в прошлом году. Тогда работы проходили на Белинского, 70 и в сквере на пересечении Усова — Белинского. Специалисты согласовали снос 50 деревьев, взамен было высажено более 200 кустарников и саженцев.



В этом году работа над проектом продолжилась. В середине мая на улице Усова срубили тополя и березы. Многие жители города были недовольны таким решением мэрии, а глава города потребовал увеличить количество высаживаемых деревьев. При этом, по условиям контракта допускается гибель до 10% высаженных саженцев. Если погибает больше 10% деревьев, то восстанавливает озеленение подрядчик, если менее – то бюджет.



«По прошлогодним пространствам у горожан есть справедливые нарекания. В частности, по сохранению озеленения. По законодательству нет таких требований, что 10% насаждений могут погибнуть и компенсировать это мы должны за счет бюджета. Нужно пересмотреть контракты и требовать от подрядчика, чтобы все 100% насаждений были на местах. Если не прижились – значит, плохие саженцы, пусть подрядчик за свой счет сажает новые», — подчеркнул мэр города Иван Кляйн в ходе выездного совещания.

Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска