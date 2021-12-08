«Есть много вопросов»: губернатор Сергей Жвачкин отказался покупать участок земли на левом берегу Томи для строительства кампуса. Реакция

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отказался покупать участок земли, принадлежавший «Карьероуправлению», для строительства кампуса. Предполагается, что его построят на муниципальной земле, находящейся на левом берегу Томи.

О том, что администрация Томской области планирует потратить 600 млн рублей на выкуп земли у частного владельца, стало известно в конце прошлого года. Позднее Сергей Жвачкин говорил, что в 600 млн рублей заложена сумма не только на выкуп земли, но и на подготовку проекта. Купить земельный участок власти области планировали за 100 млн рублей. По словам губернатора, такая сумма сложилась в результате комплексной оценки, которую провели несколько фирм. При этом, так как проект был уже представлен и утвержден Правительством, строительство кампуса должно включать канатную дорогу, спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки. Собрали реакцию томской общественности на заявление губернатора.

Елена Ульянова, депутат Думы Томска: «Разум победил. Взвешенное решение губернатора отказаться от покупки частной земли под строительство межвузовского студенческого кампуса на левом берегу Томи. Большой проект не может начинаться пока все его участники не пришли к согласию. А жители Томска – участники, как ни крути. Именно томичи высказывали сомнения в необходимости строительства кампуса на левом берегу, предлагали другие площадки. Хорошо, что их услышали. Теперь надо понять, где расположена муниципальная земля, гектаров 30-50, на левом берегу с хорошей транспортной доступностью? Насколько мне известно, таких больших и лакомых кусков в муниципальной собственности уже не осталось. Но даже если губернатор Сергей Жвачкин знает, о чем говорит, хорошо бы теперь обсудить тот самый комплексный план развития левобережья, где будет место и зарастающей дороге, и может быть даже мосту. Мы согласны на самый обычный вместо канатной дороги». «Город не бесит»: Формулировка любопытная. «Принято» это решение или другого варианта просто нет, оставим на совести главы региона. Какой именно участок будет отдан под кампус, тоже вопрос открытый. Но точно очевидно, что пока ситуация немного вышла из под контроля и её нужно выруливать как можно скорее. Интересно еще другое. Даже в самой семантике этого высказывания от губернатора слышится негативный, резкий и обиженный тон. Явные уколы в сторону частного бизнеса, выставление его как некоего мешающего развитию региона оппонента. Манера речи говорит сама за себя. Эмоции эмоциями, но городу в итоге жить с последствиями этих обид. Вопросы, связанные с кампусом и его влиянием на город, так и остаются не отвеченными.

Василий Шипилов, блогер, администратор канала «Милый Томск»: «Покупать землю под томский кампус у Екатерины Собканюк не будут — точка. Лично мне это стало понятно в момент, когда объявили аукцион не за 600, а за 117 миллионов, а через пару недель участок, который показали Премьеру и его министрам — сняли с кадастра. Хорошо это или плохо — трудно сказать. Она неоднократно заявляла, что ей самой выгоднее там продолжить строительство «Северного Парка», чем продавать под кампус. Меня во всей этой истории с кампусом другой вопрос беспокоит — все делается в обстановке глубочайшей секретности. Мои источники утверждают, что власти потратили уже больше 100 миллионов из областного бюджета на кампус! Не шучу. Что в итоге мы с вами получили? Ролик на 1 минуту? Макет кампуса, который стоит в Белом Доме на втором этаже с привязкой к тому самому участку Собканюк? Все делается без публичных обсуждений, но главное — в обход федеральных законов о закупках. Вы, к примеру, можете мне показать публичную информацию — на что конкретно потратили эти 110 миллионов? Вызывает много вопросов и другая сторона истории — почему фактически уже определен концессионер и подрядчик в лице «Гранита»? Федерация даст почти 18 миллиардов, область даст 2-3, а вот сколько своих личных денег «Гранит» готов вложить в проект? Есть у него вообще эти деньги или он их займет? Будут ли процедуры проектирования и строительства публичными — то есть закупаться с торгов? Очень мутная история, которая может закончиться уголовным делом».