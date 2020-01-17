ЕСПЧ признал нарушением прав несогласование в Томске гей-прайда

Европейский суд по правам человека вынес постановление по делу «Алексеев и другие против России», которое касалось запрета на проведение ЛГБТ-акций в 76 городах России. Об этом сообщает телеграм-канал «Апология протеста».

Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобы ЛГБТ-активистов и попросил правительство России объяснить, почему в 50 городах РФ было запрещено проводить гей-парады. Жалобы в ЕСПЧ подавали несколько активистов из разных городов России. Заявители жаловались на нарушение прав, гарантированных статьями 11 (свобода собраний), 13 (отсутствие эффективных средств правовой защиты) и 14 (запрет дискриминации).





Рассмотрев жалобы, ЕСПЧ признал неприемлемыми жалобы одного из заявителей — активиста Николая Алексеева. Суд объяснил свои мотивы тем, что ранее Алексеев проявил неуважение к Европейскому суду. Активист разочаровался в том, что ЕСПЧ не удовлетворил его требования о компенсации морального вреда, и начал оскорблять в своих аккаунтах суд и судей, принявших такое решение. Об этих оскорблениях Страсбургу сообщил уполномоченный РФ при ЕСПЧ. По его словам, Николай Алексеев злоупотребляет правом.





Вместе с тем, несмотря на признание неприемлемыми жалоб, поданных Алексеевым, ЕСПЧ тем не менее установил, что российские власти нарушили права других заявителей в 76 случаях. Одну жалобу из 77 поданных суд не стал рассматривать, поскольку она была направлена Николаем Алексеевым.





Суд постановил, что жалобы раскрывают нарушение статьи 11 и статьи 14 в сочетании со статьей 11 Конвенции, а также пришел к выводу, что имелось нарушение статьи 13 Конвенции. Помимо Томска, жалобы были поданы на отказы в согласовании мирных акций в следующих городах: Москва, Архангельск, Казань, Южно-Сахалинск, Самара, Воронеж, Оренбург, Псков, Иркутск, Горноалтайск, Ульяновск, Петропавловск-Камчатский, Барнаул, Красноярск, Якутск, Санкт-Петербург, Элиста, Йошкар-Ола, Саратов, Новосибирск, Чита, Омск, Ростов-на-Дону, Чебоксары, Мурманск, Кострома, Курган, Вологда, Салехард, Томск, Саранск, Ярославль, Курск, Владимир, Калуга, Абакан, Благовещенск, Липецк, Киров, Великий Новгород, Иваново, Рязань, Смоленск, Тамбов, Орел, Биробиджан, Пермь, Екатеринбург, Ставрополь, Ачинск, Нальчик, Майкоп, Череповец, Кимры, Новодвинск, Калязин, Кинешма, Владивосток, Каменск-Уральский, Шуя, Северодвинск, Кызыл, Волгореченск и Нерехта.





Вместе с тем Европейский суд отказал заявителям в компенсации морального вреда, указав, что сам факт признания нарушения является достаточной компенсацией.





Сам активист Николай Алексеев написал в соцсети «ВКонтакте», что продолжит свою кампанию за право на ЛГБТ-прайды.