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ЕСПЧ присудил более 500 тысяч евро семнадцати россиянам, которые заявили о насилии со стороны силовиков

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ЕСПЧ присудил компенсации в сумме более 500 тысяч евро семнадцати россиянам по искам о насилии со стороны сотрудников полиции и неэффективном расследовании этих преступлений. Эти решения опубликованы на сайте суда. 

Автор:  rbc.ru

Каждому из заявителей суд назначил компенсацию морального вреда в размере от 11 до 45 тысяч евро. В решениях суда говорится, что российские власти нарушили статьи о запрете пыток, праве на личную неприкосновенность, справедливом судебном разбирательстве и о праве на частную жизнь. Так, в период с 2007 по 2015 год силовики задержали восемь россиян в Мурманской, Томской, Ярославской и Саратовской областях, а также в Алтайском крае и Татарстане. Каждый из них сообщил об избиении.

Как следует из решения ЕСПЧ, первого заявителя из Асино 11 февраля 2015 года задержали по подозрению в торговле наркотиками. По словам мужчины, во время задержания ему выкручивали руки и били по разным частям тела.

«Затем они надели на него наручники и доставили в отделение полиции. Там, чтобы заставить его выдать своих возможных сообщников, его продолжали избивать и бить дубинкой. Затем они сели на него, подвернули его колени и ударили головой о пол. В результате у мужчины были сломаны ребра», — говорится в решении европейского суда.

13 февраля медицинская экспертиза, которую провели в следственном изоляторе, куда перевели задержанного, выявила ссадины на его запястьях и спине, а также отек и покраснение колен. Чуть позднее рентген обнаружил и патологию ребра. 4 марта этого же года заявитель подал заявление в прокуратуру по факту избиения,  26 марта следователь отказал в возбуждении уголовного дела. А судебно-медицинская экспертиза, которую провели в отсутствии заявителя, смогла обнаружить, что ссадины на спине были нанесены тупым предметом, но не смогла определить время нанесения травм и причину их появления у задержанного. В том числе и когда было сломано ребро.

Отмечается, что в период с 11 сентября 2015 года по 4 сентября 2017 года следователи вынесли как минимум четыре постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Впоследствии они отказы аннулировали, так как расследование было неполным. А 9 января 2018 года следователь в последний раз вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как посчитал утверждения заявителя необоснованными. Следователь ссылался на объяснения полицейских, которые отрицали надевание наручников и применение силы в полицейском участке.

«Один из них признался, что во время задержания схватил заявителя за запястья только для того, чтобы предотвратить его побег. Затем заявитель якобы встал на колени, чувствуя недомогание из-за синдрома отмены наркотиков», — отмечают в ЕСПЧ. 

Заявитель просил у ЕСПЧ обязать Россию выплатить 2 миллиона рублей — европейский суд удовлетворил это требование. 

Второго заявителя — томича — полицейский задержал 16 декабря 2007 года около 17:00 по подозрению в том, что тот находился в состоянии опьянения в общественном месте. Мужчину доставили в отдел полиции. Когда задержанный попытался позвонить своему адвокату, то сотрудники полиции вырвали у него телефон из руки и применили физическую силу.  

«Они ударили заявителя по спине, сбили его с ног и надели наручники. Затем они ударили его несколько раз по голове, ногам и спине», — говорится в решении суда. Заявитель требовал от России 3,7 миллиона рублей, но ЕСПЧ присудил ему 2,1 миллиона (26 тысяч евро). 

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