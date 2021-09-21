Если Женю не возьмут в семью, то перспектива - психоневрологический интернат

Шестнадцатилетнего молодого человека по-прежнему можно называть мальчиком, потому что, наверное, он навсегда останется большим и добрым ребенком. Его ровесники поступают в техникумы, получают профессию, а перед Евгением, если его не заберут в приемную семью, открывается единственная перспектива – психо-неврологический интернат.
Женя – абсолютно безобидный и славный парень, похожий на плюшевого мишку. Он хорошо отвечает на все вопросы. Сам Евгений рассказывает, что занимается с учителем, любит математику и получает «пятерки». А еще Женя любит готовить.
– У нас есть кулинарный час, во время которого мы учим детей приготовлению еды и сервировке стола, и это самое любимое занятие Жени, - говорит воспитатель. – Он сам режет, взбивает миксером, а потом с огромным удовольствием угощает, лично разносит приготовленное блюдо по кабинетам.
Женя перечисляет, что умеет жарить омлет, резать салат, печь пиццу и даже пирожные. Правда, какие именно сладости он умеет делать, сказать не смог. Но зато с удовольствием сообщил, что когда он с воспитателем ездил в Анапу, то там угощался сметанкой. Женя гулял вдоль моря, фотографировал на новый телефон, который ему перед поездкой подарил спонсор, которого тоже зовут Евгений. Сейчас Женя играет в телефоне в игры, но у него также есть друзья.
– Женя уникален тем, что умеет сделать комплимент, - улыбается воспитатель.
Он хорошо относится к людям, и если они ему нравятся, старается сделать для них что-то приятное. Женя общительный, но теряется, когда вокруг большая масса народу, например, плохо ощущает себя на рынке.
В Анапе Женя отдыхал и подлечивался в санатории, потому что у парня есть проблемы с сердцем, на что мы просим обратить внимание потенциальную приемную семью. Этому мальчику можно жить в деревне или частном доме, чтобы он мог помогать по хозяйству в силу своих способностей и пристрастий: по рассказам воспитателей, Женя активно и с интересом участвует при посадке цветов. Только деревня эта должна находиться в доступном до медицины расстоянии.
Мы с ним мило беседовали и лепили из специальной массы, что успел запечатлеть наш бессменный фотограф Валерий Касаткин. За время совместного творчества он рассказал, что у него есть четверо братьев - три старших и один младший, но они живут в другом городе, и он общается с ними в инстаграме.
- Их забрали в семью, - сказал Женя.
- А тебя?
- А меня никто не берет…
Анкета Евгения: http://www.usynovite.ru/child/?id=ckaxk-l9cf
Если вы хотите помочь Евгению, звоните по следующим номерам телефонов с учетом разницы с Москвой +4 часа.
Опека Советского района г. Томска (3822) 54-14-81
Региональный оператор по Томской области (3822) 713-996