Добрые новости
19 декабря,
2020
1
фото
Новости

Если сахар сильно подорожал: куда жаловаться томичам на повышение цен на продукты

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томское УФАС России мониторит цены на социально значимые продукты, говорится  на сайте ведомства. Томичей просят сообщать о фактах завышения розничных цен на продукты питания.

Полученные сведения будут использованы антимонопольным ведомством с целью выявления и пресечения спекулятивного роста цен, — пояснили в пресс-службе УФАС. 

По данным Томскстата, в ноябре текущего года, по сравнению с ноябрем 2019 года, крупа гречневая с 56 рублей выросла до 88 рублей за кг. Килограмм сахара-песка в Томской области тоже вырос с 36 до 55 рублей, а литр подсолнечного масла — со 104 до 125 рублей. 

Если сахар сильно подорожал: куда жаловаться томичам на повышение цен на продукты
Фото: Томскстат

Томичи могут сообщить о завышении цен на продукты через специальную форму или позвонить по телефону управления: + 7 (3822) 51-65-97.

Напомним, на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин удивился росту цен и напомнил об инструментах сдерживания их роста. После этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, призванных стабилизировать цены на базовые продукты. Они позволят контролировать цены, в частности, на подсолнечное масло и сахар. Цена на сахар должна быть 46 рублей за килограмм, предельная цена на подсолнечное масло — 110 рублей за литр.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


Правительство будет регулировать цены на базовые товары. К чему это может привести?

Красноярец записал ироничный ролик, в котором поблагодарил Путина за заморозку цен на продукты

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.