Если сахар сильно подорожал: куда жаловаться томичам на повышение цен на продукты

Томское УФАС России мониторит цены на социально значимые продукты, говорится на сайте ведомства. Томичей просят сообщать о фактах завышения розничных цен на продукты питания.
Полученные сведения будут использованы антимонопольным ведомством с целью выявления и пресечения спекулятивного роста цен, — пояснили в пресс-службе УФАС.
По данным Томскстата, в ноябре текущего года, по сравнению с ноябрем 2019 года, крупа гречневая с 56 рублей выросла до 88 рублей за кг. Килограмм сахара-песка в Томской области тоже вырос с 36 до 55 рублей, а литр подсолнечного масла — со 104 до 125 рублей.
Томичи могут сообщить о завышении цен на продукты через специальную форму или позвонить по телефону управления: + 7 (3822) 51-65-97.
Напомним, на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин удивился росту цен и напомнил об инструментах сдерживания их роста. После этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, призванных стабилизировать цены на базовые продукты. Они позволят контролировать цены, в частности, на подсолнечное масло и сахар. Цена на сахар должна быть 46 рублей за килограмм, предельная цена на подсолнечное масло — 110 рублей за литр.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Правительство будет регулировать цены на базовые товары. К чему это может привести?
Красноярец записал ироничный ролик, в котором поблагодарил Путина за заморозку цен на продукты
ПОДДЕРЖИ ТВ2