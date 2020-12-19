Если сахар сильно подорожал: куда жаловаться томичам на повышение цен на продукты

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Томское УФАС России мониторит цены на социально значимые продукты, говорится на сайте ведомства. Томичей просят сообщать о фактах завышения розничных цен на продукты питания.

Полученные сведения будут использованы антимонопольным ведомством с целью выявления и пресечения спекулятивного роста цен, — пояснили в пресс-службе УФАС.

По данным Томскстата, в ноябре текущего года, по сравнению с ноябрем 2019 года, крупа гречневая с 56 рублей выросла до 88 рублей за кг. Килограмм сахара-песка в Томской области тоже вырос с 36 до 55 рублей, а литр подсолнечного масла — со 104 до 125 рублей.

Фото: Томскстат