«Если не выделить деньги, то все встанет»: в Думе Томска обсудили предложение мэрии поднять зарплату в ТТУ

Мэрия Томска предложила направить больше 40 млн рублей на повышение зарплат водителей и кондукторов «Томского трамвайно-троллейбусного управления». Данный вопрос будет рассмотрен на мартовском собрании Думы Томска, а перед этим его обсудили на собрании бюджетного комитета. В ходе обсуждения депутаты раскритиковали то, что не было представлено никаких расчетов. В мэрии пообещали все подготовить к собранию.

«Идет сильнейший отток кадров»

«С голоса у нас будет озвучено предложение о перераспределении средств департамента городского хозяйства. А именно — на увеличение субсидии на осуществление перевозок пассажирским городским электротранспортом. С целью — увеличить зарплату водителям и кондукторам в связи с тем, что у нас на сегодняшний день имеется большой отток кадров в этих категориях», — рассказала и.о. заместителя мэра Томска — начальника департамента финансов Анна Мальсагова.

Мэрия в качестве экстренных мер предлагает направить 42 млн рублей.

«Уровень оплаты труда, на которые рассчитаны эти 42 млн — это 40 тысяч водителю без переработок, 25 тысяч рублей — кондукторам без переработок. По водителям 40 тысяч рублей — это самый нижний порог, так как такие деньги будет получать водитель третьей категории», — уточнила Мальсагова.

Депутаты Думы Томска остались недовольны тем, что вопрос выносится без предоставления расчетов и других сопроводительных документов.

«Считаю абсолютно неправильным рассматривать вопросы, требующие бюджетных изменений, без конкретного постатейного анализа. Иначе – это может стать не решением и заслуженным увеличением заработной платы работникам ТТУ, а выстрелом в воздух. Мы не имеем права обмануть ожидания людей. Это очень щепетильный вопрос, который требует не временного, а конкретного решения, без его дальнейшей корректировки. Уверен, что и в мэрии все это понимают», — прокомментировал спикер Думы Томска Чингис Акатаев.

Представители мэрии объяснили подобную спешность тем, что в ТТУ идет серьезный отток кадров.

«С каждым днем все меньше выходит подвижного состава на линию. По состоянию на вторник: на линию выходили порядка 49 трамваем и троллейбусов. Чтобы подготовить водительский состав нужно восемь месяцев. На сегодняшний день у нас практически не осталось времени. Поэтому мы и предлагаем повысить оплату с 1 марта», — отметила Мальсагова.