«Если не выделить деньги, то все встанет»: в Думе Томска обсудили предложение мэрии поднять зарплату в ТТУ

Мэрия Томска предложила направить больше 40 млн рублей на повышение зарплат водителей и кондукторов «Томского трамвайно-троллейбусного управления». Данный вопрос будет рассмотрен на мартовском собрании Думы Томска, а перед этим его обсудили на собрании бюджетного комитета. В ходе обсуждения депутаты раскритиковали то, что не было представлено никаких расчетов. В мэрии пообещали все подготовить к собранию.
«Идет сильнейший отток кадров»
«С голоса у нас будет озвучено предложение о перераспределении средств департамента городского хозяйства. А именно — на увеличение субсидии на осуществление перевозок пассажирским городским электротранспортом. С целью — увеличить зарплату водителям и кондукторам в связи с тем, что у нас на сегодняшний день имеется большой отток кадров в этих категориях», — рассказала и.о. заместителя мэра Томска — начальника департамента финансов Анна Мальсагова.
Мэрия в качестве экстренных мер предлагает направить 42 млн рублей.
«Уровень оплаты труда, на которые рассчитаны эти 42 млн — это 40 тысяч водителю без переработок, 25 тысяч рублей — кондукторам без переработок. По водителям 40 тысяч рублей — это самый нижний порог, так как такие деньги будет получать водитель третьей категории», — уточнила Мальсагова.
Депутаты Думы Томска остались недовольны тем, что вопрос выносится без предоставления расчетов и других сопроводительных документов.
«Считаю абсолютно неправильным рассматривать вопросы, требующие бюджетных изменений, без конкретного постатейного анализа. Иначе – это может стать не решением и заслуженным увеличением заработной платы работникам ТТУ, а выстрелом в воздух. Мы не имеем права обмануть ожидания людей. Это очень щепетильный вопрос, который требует не временного, а конкретного решения, без его дальнейшей корректировки. Уверен, что и в мэрии все это понимают», — прокомментировал спикер Думы Томска Чингис Акатаев.
Представители мэрии объяснили подобную спешность тем, что в ТТУ идет серьезный отток кадров.
«С каждым днем все меньше выходит подвижного состава на линию. По состоянию на вторник: на линию выходили порядка 49 трамваем и троллейбусов. Чтобы подготовить водительский состав нужно восемь месяцев. На сегодняшний день у нас практически не осталось времени. Поэтому мы и предлагаем повысить оплату с 1 марта», — отметила Мальсагова.
А где источник?
Бурное обсуждение вызвал вопрос о том, где же взять деньги на повышение зарплаты. Заммэра Вячеслав Черноус предложил использовать те средства, которые были заложены на ремонт трамвайных путей на Комсомольском проспекте.
«Для того, чтобы экстренно решить вопрос, можно использовать деньги, которые были заложены на ремонт. А в дальнейшем этот вопрос уже прорабатывать. Увеличение зарплаты с 1 марта позволит вернуть тех водителей, которые ушли. Хотя это и не решит проблему. Если мы эти действия не предпринимаем, то боюсь, что в апреле практически все маршруты встанут», — сказал он.
При этом Черноус уточнил, что это временный источник средств. В качестве основного мэрия предлагает использовать сэкономленных 83 млн рублей. Предполагалось, что эти деньги можно перераспределить на зарплаты, а остатки вновь направить на ремонт путей.
Спикер Думы Чингис Акатаев в свою очередь отметил, что данные деньги депутаты предлагали направить на ремонт дворов.
«Не понимаю логики: для чего, вы распаковываете эту сумму. У нас 33 садик, 11 садик. Их судьба до сих пор не решена. То финансирование, которое довела до нас федерация, это вообще одна пятая от необходимых сумм», — отметил он.
В мэрии подчеркнули, что «пока другого источника нет».
Депутат Василий Еремин предложил вернуться к вопросу сокращения средств на санитарную милицию и Центр контроля пассажироперевозок.
«То есть, по сути источник не найден. Есть пожарный способ — эти 42 млн рублей. Может быть, есть какой-то другой источник, но он пока не ясен», — резюмировал заместитель председателя комитета по бюджету, экономике и собственности Андрей Федченко.
Депутаты Думы решили обсудить данный вопрос на Совете. В итоге Совет принял решение включить данный вопрос в повестку, сообщил Чингис Акатаев.