Еще у 61 человека в Томской области подтвердился коронавирус, один умер

Заражение коронавирусной инфекции за минувшие сутки подтвердилось у 61 человека в регионе, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф. Один человек скончался.





«Томская область – 3 375 (из них 61 – новый)», – говорится на сайте.





Как сообщает пресс-служба обладминистрации, десять новых пациентов болеют пневмонией, у 13 - ОРВИ, еще у 38 болезнь протекает без симптомов.