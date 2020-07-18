Еще у 61 человека в Томской области подтвердился коронавирус, один умер
Заражение коронавирусной инфекции за минувшие сутки подтвердилось у 61 человека в регионе, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф. Один человек скончался.
«Томская область – 3 375 (из них 61 – новый)», – говорится на сайте.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, десять новых пациентов болеют пневмонией, у 13 - ОРВИ, еще у 38 болезнь протекает без симптомов.
Также на сайте появились данные об еще одном умершем от коронавируса жителе региона. По данным обладминистрации, болезнь пациента протекала в тяжелой форме с двусторонней полисегментарной пневмонией, среди сопутствующих заболеваний были хроническая болезнь почек, сахарный диабет и инфекционно-токсический шок. Таким образом, количество умерших в регионе, по данным оперштаба, за все время пандемии выросло до 26.
В пятницу, 17 июля, сообщалось, что в Томской области 3 314 подтвержденных случаев заражения, 1 835 человек выздоровели, 25 скончались.
На 18 июля в России зарегистрировано 765 437 случаев COVID-19. Выздоровели - 546 863 12 247 скончались.
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