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07 июня,
2020
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Еще у 54 жителей Томской области за сутки подтвердился диагноз «коронавирус»

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 54 жителей Томской области. Общее количество заболевших в регионе составляет 922 человека, передает оперштаб. 14 человек выздоровели. 

Еще у 54 жителей Томской области за сутки подтвердился диагноз «коронавирус»

Как уточнил заместитель руководителя регионального оперштаба Иван Деев, болезнь протекает бессимптомно у 23-х человек.


Пациенты с клинимическими проявлениями заболевания направлены в инфекционное отделение больницы №3 и респираторные госпитали на базе МСЧ-2 и клиник СибГМУ.

У 25-ти человек установлены источники заражения, по остальным случаям продолжается эпидемиологическое расследование.


На сегодня в стационарах проходит лечение 351 человек с коронавирусной инфекцией. На кислородной поддержке находятся 12 человек, из них семь подключены к аппаратам ИВЛ (четыре на инвазивной вентиляции легких, три на неинвазивной), еще пять человек на масочной подаче кислорода.


В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 117 человек.


В Томской области зарегистрированы 922 случая заболевания коронавирусом: 468 на лечении (351 в стационарах, 117 на самоизоляции), 440 выздоровели, 14 умерли.


По данным оперштаба, поэтапное снятие ограничений возможно при выполнении трех ключевых параметров: проведения достаточного количества тестов, наличия свободного коечного фонда, коэффициента распространения инфекции.


Всего проведено 78 874 теста. Охват тестированием составляет 229,7 человек на 100 тысяч населения: этот показатель более чем в два раза превышает установленный норматив (110 человек на 100 тысяч населения) для снятия ограничений третьего (основного) этапа ограничений. 

Еще у 54 жителей Томской области за сутки подтвердился диагноз «коронавирус»

За последние сутки в России выявлено 8 984 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. 


Всего за неделю в Сибири умерли 27 человек, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).



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