Еще у 54 жителей Томской области за сутки подтвердился диагноз «коронавирус»

Диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 54 жителей Томской области. Общее количество заболевших в регионе составляет 922 человека, передает оперштаб. 14 человек выздоровели.

Как уточнил заместитель руководителя регионального оперштаба Иван Деев, болезнь протекает бессимптомно у 23-х человек.







Пациенты с клинимическими проявлениями заболевания направлены в инфекционное отделение больницы №3 и респираторные госпитали на базе МСЧ-2 и клиник СибГМУ.

У 25-ти человек установлены источники заражения, по остальным случаям продолжается эпидемиологическое расследование.





На сегодня в стационарах проходит лечение 351 человек с коронавирусной инфекцией. На кислородной поддержке находятся 12 человек, из них семь подключены к аппаратам ИВЛ (четыре на инвазивной вентиляции легких, три на неинвазивной), еще пять человек на масочной подаче кислорода.





В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 117 человек.





В Томской области зарегистрированы 922 случая заболевания коронавирусом: 468 на лечении (351 в стационарах, 117 на самоизоляции), 440 выздоровели, 14 умерли.







По данным оперштаба, поэтапное снятие ограничений возможно при выполнении трех ключевых параметров: проведения достаточного количества тестов, наличия свободного коечного фонда, коэффициента распространения инфекции.





Всего проведено 78 874 теста. Охват тестированием составляет 229,7 человек на 100 тысяч населения: этот показатель более чем в два раза превышает установленный норматив (110 человек на 100 тысяч населения) для снятия ограничений третьего (основного) этапа ограничений.

