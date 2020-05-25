Еще у 29 человек в Томской области обнаружили коронавирус

Количество жителей Томской области, у которых обнаружили коронавирус, выросло до 536 человек. За сутки диагноз подтвердился еще у 29 жителей региона.
Всего в стране выявлено 353 427 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 118 798 человек.
Скончались от коронавируса 3633 человека.
Под медицинским наблюдением в России остаются 287 тысяч 683 человека.
В Томской области на сегодняшний день лечение в стационарах продолжает 191 человек. 167 человек находятся на самоизоляции.
У шести заболевших инфекция протекает бессимптомно, они остаются под медицинским наблюдением дома. 23 человека (у четверых пневмония, у 19 – ОРВИ) госпитализированы в респираторные госпитали Сибирского государственного медицинского университета и медико-санитарной части №2, а также в инфекционное отделение больницы №3 Томска.
На кислородной поддержке находятся 20 человек: восемь на инвазивной вентиляции легких, трое на неинвазивной, девять пациентов – на масочной подаче кислорода.
Число выздоровевших пациентов выросло до 168 человек.
В регионе до 1 июня объявлен режим самоизоляции. Власти региона говорили, что он может быть смягчен, когда сократится коэффициент распространения инфекции. При этом за неделю с 18 по 25 мая число людей, у которых выявили COVID-19, в регионе увеличилось на 155 человек.
Число умерших от болезни пациентов также выросло – с 4 до 10 человек. По словам замгубернатора Ивана Деева, у всех умерших были тяжелые хронические заболевания.
В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 134 человека.
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