Еще у 29 человек в Томской области обнаружили коронавирус

Количество жителей Томской области, у которых обнаружили коронавирус, выросло до 536 человек. За сутки диагноз подтвердился еще у 29 жителей региона.

Всего в стране выявлено 353 427 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 118 798 человек.

Под медицинским наблюдением в России остаются 287 тысяч 683 человека.

В Томской области на сегодняшний день лечение в стационарах продолжает 191 человек. 167 человек находятся на самоизоляции.





У шести заболевших инфекция протекает бессимптомно, они остаются под медицинским наблюдением дома. 23 человека (у четверых пневмония, у 19 – ОРВИ) госпитализированы в респираторные госпитали Сибирского государственного медицинского университета и медико-санитарной части №2, а также в инфекционное отделение больницы №3 Томска.







На кислородной поддержке находятся 20 человек: восемь на инвазивной вентиляции легких, трое на неинвазивной, девять пациентов – на масочной подаче кислорода.







Число выздоровевших пациентов выросло до 168 человек.