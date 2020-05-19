Еще у 16 жителей Томской области подтвердился коронавирус

За сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 16 жителей Томской области. В целом, число заболевших в регионе составляет 397 человек. За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили, что вылечились еще восемь человек.
Девять пациентов госпитализированы с пневмонией в респираторный госпиталь медико-санитарной части №2, двое с симптомами ОРВИ в инфекционное отделение больницы №3, один – в детскую инфекционную больницу им. Сибирцева. У четверых симптомов заболевания нет, они находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.
Два случая – привозные из Новосибирска, у четырех пациентов источник заражения пока не установлен, причина остальных заражений – контакты с ранее заболевшими.
На сегодня лечение в стационарах проходят 140 пациентов с коронавирусом. На кислородной поддержке в МСЧ № 2 10 человек: четверо на масочной подаче кислорода, шестеро на инвазивной вентиляции легких.
Под медицинским наблюдением в России на 19 мая остаются 267 тыс. 663 человека.
Количество заболевших COVID-19 в России достигает почти 300 тысяч тысяч. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 76 130 человек. Скончались от коронавируса в России 2837 человек.
Томская область, по данным на 18 мая, занимает седьмое место среди Сибирских регионов по количеству заболевших коронавирусом на 100 тысяч человек. Прирост составляет 35,3 случаев на 100 тысяч человек. С 11 мая он возрос на 9,4 пункта.
В Томской области зарегистрировано 397 случаев заболевания коронавирусом: 271 на лечении, 122 выздоровели, четверо умерли.
В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находится 221 человек.
Власти области объясняли резкий рост числа пациентов с COVID-19 нарушением правил режима самоизоляции на майских праздниках.
С 18 мая на территории Томской области действует обязательный масочный режим. Ответы на частые вопросы смотрите в материале на сайте ТВ2.
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