Еще у 16 жителей Томской области подтвердился коронавирус

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За сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 16 жителей Томской области. В целом, число заболевших в регионе составляет 397 человек. За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили, что вылечились еще восемь человек.

Девять пациентов госпитализированы с пневмонией в респираторный госпиталь медико-санитарной части №2, двое с симптомами ОРВИ в инфекционное отделение больницы №3, один – в детскую инфекционную больницу им. Сибирцева. У четверых симптомов заболевания нет, они находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.



Два случая – привозные из Новосибирска, у четырех пациентов источник заражения пока не установлен, причина остальных заражений – контакты с ранее заболевшими.



На сегодня лечение в стационарах проходят 140 пациентов с коронавирусом. На кислородной поддержке в МСЧ № 2 10 человек: четверо на масочной подаче кислорода, шестеро на инвазивной вентиляции легких.



Под медицинским наблюдением в России на 19 мая остаются 267 тыс. 663 человека.

Количество заболевших COVID-19 в России достигает почти 300 тысяч тысяч. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 76 130 человек. Скончались от коронавируса в России 2837 человек.