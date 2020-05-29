Еще три деревянных дома отремонтируют по проекту «Аренда за рубль» в Томске

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Администрация Томска заключила договор аренды на двухэтажное деревянное здание в центре Томска по адресу ул. Татарская, 2 и провела аукционы по двум деревянным домам по ул. Савиных, 10 и Батенькова, 11.

«Все эти здания являются объектами ценной историко-архитектурной среды, они находятся в проходных местах и имеют удобное расположение, хорошую транспортную доступность. Инвесторов ожидает непростая длительная работа по изготовлению проекта и последующей реставрации, но для них это возможность сделать вклад в сохранение исторического облика Томска, и в этом процессе мы окажем им всевозможную поддержку. После заключения договоров аренды на эти объекты в числе участников проекта «Аренда за рубль» будет уже 30 исторических зданий нашего города», – отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Дом на Батенькова, 11 сгорел в апреле прошлого года. Здание 1917 года постройки. На государственной охране не стоял. Был расселен в 2010-х годах и заброшен. По словам местных жителей, в этом доме часто гостили бездомные люди. Причина пожара не установлена.

Договор на восстановление дома планируется заключить с юридическим лицом.

Двухэтажный деревянный дом общей площадью 232,1 кв. м на Татарской, 2 является объектом культурного наследия регионального значения. Он был введен в эксплуатацию в 1917 году и ранее принадлежал единственному владельцу. Здание имеет выгодное расположение, находится в 200 метрах от реки Томь и в 250 метрах от центрального проспекта, на пересечении с улицей Алексея Беленца. Дом является нежилым и сейчас отключен от центральных инженерных сетей. Согласно условиям договора аренды, здание должно быть восстановлено с максимальным сохранением всех исторических элементов и планировки, поскольку, по сравнению с фоновой застройкой, к памятникам регионального значения применяются более строгие требования. В качестве арендатора деревянного дома на улице Татарская, 2 выступил житель Томска.