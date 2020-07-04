Еще три человека умерли от коронавируса за сутки в Томской области

Новости

Еще трое пациентов в Томской области умерли от COVID-19, сообщает региональный оперштаб. Всего за время пандемии в регионе от коронавируса скончались 20 человек.

«Пациенты входили в группу риска по возрасту и по тяжелым хроническим заболеваниям — у всех троих были хроническая сердечная недостаточность, гипертония. У двоих в анамнезе ишемия головного мозга, один перенес инфаркт, у третьего умершего — тяжелое онкологическое заболевание», — отметили в оперштабе.