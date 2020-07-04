Добрые новости
04 июля,
2020
1
фото
Новости

Еще три человека умерли от коронавируса за сутки в Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Еще трое пациентов в Томской области умерли от COVID-19, сообщает региональный оперштаб. Всего за время пандемии в регионе от коронавируса скончались 20 человек.

Еще три человека умерли от коронавируса за сутки в Томской области

«Пациенты входили в группу риска по возрасту и по тяжелым хроническим заболеваниям — у всех троих были хроническая сердечная недостаточность, гипертония. У двоих в анамнезе ишемия головного мозга, один перенес инфаркт, у третьего умершего — тяжелое онкологическое заболевание», — отметили в оперштабе. 

За сутки в Томской области подтвердили 63 новых случая COVID-19, 52 человека выздоровели. 


Из вновь заболевших COVID-19 у восьми пневмония, у 20 человек — признаки ОРВИ, у 35 — заболевание протекает бессимптомно.


В обсерваторах находятся 27 человек.


Таким образом, в Томской области за весь период установлено 2480 случаев заболевания COVID-19, 1295 выздоровели, 20 умерли.


Всего в стране за время пандемии выявлено 674 515 заболевших в 85 регионах. 


Также за сутки зафиксировано 168 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 10 027 человек.


ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.