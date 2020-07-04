Еще три человека умерли от коронавируса за сутки в Томской области
Еще трое пациентов в Томской области умерли от COVID-19, сообщает региональный оперштаб. Всего за время пандемии в регионе от коронавируса скончались 20 человек.
«Пациенты входили в группу риска по возрасту и по тяжелым хроническим заболеваниям — у всех троих были хроническая сердечная недостаточность, гипертония. У двоих в анамнезе ишемия головного мозга, один перенес инфаркт, у третьего умершего — тяжелое онкологическое заболевание», — отметили в оперштабе.
За сутки в Томской области подтвердили 63 новых случая COVID-19, 52 человека выздоровели.
Из вновь заболевших COVID-19 у восьми пневмония, у 20 человек — признаки ОРВИ, у 35 — заболевание протекает бессимптомно.
В обсерваторах находятся 27 человек.
Таким образом, в Томской области за весь период установлено 2480 случаев заболевания COVID-19, 1295 выздоровели, 20 умерли.
Всего в стране за время пандемии выявлено 674 515 заболевших в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 168 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 10 027 человек.
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